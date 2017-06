Συνεργασία «βόμβα» στο Hollywood - Rihanna και Lupita Nyong’o μαζί σε ταινία

Τελικά η δυναμική των social media έχει πολύ άμεσα αποτελέσματα. Όλα ξεκίνησαν με ένα tweet και τώρα η ταινία αναμένεται στο Netflix. Ο λόγος για την κωμωδία εγκλήματος και συνωμοσίας δύο φίλων, με πρωταγωνίστριες την Rihanna και την Lupita Nyong’o, σε σενάριο της Issa Rae και σε σκηνοθεσία της Ava DuVernay.Πριν από μερικούς μήνες, ένας χρήστης του Twitter ανέβασε μια φωτογραφία της Rihanna και της Nyong’o να κάθονται στην πρώτη σειρά ενός fashion show της Miu Miu. Η φωτογραφία συνοδευόταν από τη λεζάντα «Rihanna looks like she scams rich white men and lupita is the computer smart best friend that helps plan the scans».