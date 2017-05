So you think you can dance: Δείτε τους 24 παίκτες που πέρασαν στα live!

Στο FINAL Bootcamp, στο χθεσινό επεισόδιο του «So you think you can dance» είδαμε τους επιλαχόντες να διαγωνίζονται στο σύγχρονο χορό, ένα πολύ απαιτητικό είδος με συγκεκριμένες τεχνικές δυσκολίες. Οι κριτές: Ιωάννης Μελισσανίδης, Ιβάν Σβιτάιλο, Κωνσταντίνος Ρήγος, Ελένη Φουρέιρα και Πάνος Μεταξόπουλος έδωσαν το εισιτήριο για τη φάση των Live σε 24 από αυτούς.Ο Βαλάντης, η Βέλμα, η Νεφέλη, ο Μάριος, ο Παρασκευάς, η Δανάη, η Αρετή, η Σοφία, η Χρύσα, η Μαριάννα, ο Αλέξανδρος, ο Χρήστος, ο Τέλης, ο Άγγελος, η Νάστα, ο Oleksandr, η Κλειώ, η Εύα, η Δέσποινα, ο Βασίλης, η Μαρία, ο Ιάσονας, ο Edgar και ο Oleksandr είναι εκείνοι που από την επόμενη Παρασκευή θα προσπαθήσουν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στα live του So you think you can dance!Πηγή: govastileto.gr