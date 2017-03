Στα πρόθυρα της κατάρρευσης η Kim Kardashian

Με δάκρυα στα μάτια εμφανίζεται η Kim Kardashian στο τρέιλερ της εκπομπής του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» και μιλάει για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια των ληστών τον περασμένο Οκτώβριο στο δωμάτιό της σε ξενοδοχείο του Παρισιού.Εμφανώς ταραγμένη η 36χρονη περιγράφει τις τρομακτικές σκηνές και είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. «Είχαν το όπλο πάνω μου και ήξερα ότι είναι έτοιμοι να με πυροβολήσουν στο κεφάλι. Σας παρακαλώ έχω οικογένεια. Αφήστε με να ζήσω, τους έλεγα» λέει στις αδελφές της η Kim.Δείτε το βίντεο στο govastileto.gr