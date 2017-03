Στα «σκαριά» το remake της ταινίας «Απόδραση από τη Νέα Υόρκη»

Ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ (Robert Rodriguez) είναι σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει το remake της θρυλικής αμερικανικής περιπέτειας φαντασίας «Απόδραση από τη Νέα Υόρκη» (Escape from New York). Στην ταινία του 1987 σε σκηνοθεσία Τζον Κάρπεντερ πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Κερτ Ράσελ ως «Snake» Plissken.Η Fox απέκτησε το 2015 από τη StudioCanal τα δικαιώματα για τη δημιουργία του ριμέικ και έχει θέσει στόχο να αρχίσει η παραγωγή της ταινίας το καλοκαίρι. Ο Τζον Κάρπεντερ θα είναι εκτελεστικός παραγωγός της νέας εκδοχής του «Escape from New York» και ο Μάικλ Άιρλαντ θα επιβλέπει την ταινία, σύμφωνα με το Variety. Οι Άντριου Ρόνα και Άλεξ Χάινεμαν από την «The Picture Company» θα είναι επίσης παραγωγοί του ριμέικ. Ο Νιλ Κρος, δημιουργός της αστυνομικής σειράς του BBC «Luther» έχει γράψει το σενάριο.Το αρχικό «Escape From New York» του 1981, δυστοπική περιπέτεια φαντασίας διαδραματίζεται το 1997. Η Νέα Υόρκη έχει μετατραπεί σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας που διευθύνεται από τη νέα αστυνομική δύναμη των ΗΠΑ. Η ιστορία επικεντρώνεται γύρω από τον Σνέικ Πλίσκεν, ο οποίος επιστρατεύεται για να σώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που αιχμαλωτίζεται όταν το αεροπλάνο του πέφτει στη Νέα Υόρκη. Ο Κερτ Ράσελ πρωταγωνίστησε και στο σίκουελ της ταινίας, του 1996 «Απόδραση από το Λος Άντζελες», το οποίο διαδραματίζεται το 2013.Ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, Αμερικανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες «Desperado», «El Mariachi», «Once Upon a Time in Mexico», «From Dusk Till Dawn», «Sin City» και «Spy Kids». Το 2018 αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες η νέα του του ταινία δράσης «Alita: Battle Angel» με τους Τζέιμς Κάμερον και Τζον Λαντάου στην παραγωγή και την Ρόζα Σάλαζαρ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.Πηγή: govastileto.gr