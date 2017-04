Έξαλλη διαγωνιζόμενη με τους κριτές του «So You Think You Can Dance» – Έφυγε κοπανώντας την πόρτα

Έξαλλη με την απόφαση των κριτών να μην της δώσουν τελικά το πολυπόθητο εισιτήριο για τα Βootcamps έγινε μια από τις διαγωνιζόμενες στο «So You Think You Can Dance». Ο λόγος για την Χριστίνα Τσιλαλή, η οποία, αφού άκουσε τα σχόλια των κριτών με γρήγορες κινήσεις εκνευρισμού θέλησε να φύγει από το χώρο κοπανώντας πίσω της την πόρτα. Στην συνέχεια, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για την απόρριψη της:«Είναι δυνατόν; Δεν σας λέω εγώ ότι είμαι η καραψωνάρα που ήρθα εδώ και είμαι η καλύτερη από όλους. Φυσικά και δεν είμαι καλύτερη από όλους. Γίνεται όλο αυτό και μου λένε από το άγχος. Ε φυσικά, έχω πεθάνει από την κούραση!», την ακούσαμε να λέει.Πηγή: govastileto.gr