SYTYCD: Τα δάκρυα διαγωνιζόμενης με την κριτική του Σβιτάιλο

Έβαλε τα κλάματα η Νεφέλη Θεοδότου με την κριτική που της έκανε ο Ιβάν Σβιτάιλο για την εμφάνισή της.Συγκεκριμένα η διαγωνιζόμενη ανέβηκε στην σκηνή του So you think you can dance με μια χορογραφία βγαλμένη από το Bollywood. Όταν τελείωσε με την εμφάνισή της, έφτασε η στιγμή της κριτικής από τους κριτές του show.Όταν μίλησε για εκείνη ο Ιβάν Σβιτάιλο, η Νεφέλη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και... έβαλε τα κλάματα...Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr