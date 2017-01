Τα 100 αγαπημένα βιβλία του David Bowie

Παρότι είχε κακές επιδόσεις στο γυμνάσιο, το Bromley Tchnical High School, o David Bowie αποδείχθηκε ένας ιδιαίτερα «διαβαστερός» άνθρωπος.«Όταν χαλαρώνω, αυτό που κάνω είναι να διαβάζω», έλεγε και θεωρούσε «καλή» μια βδομάδα στην οποία είχε καταβροχθίσει τρία ή τέσσερα βιβλία. Αναγνώριζε την υποχρέωση που είχε στους γονείς του, οι οποίοι του εμφύσησαν αγάπη για τη λογοτεχνία. Θεωρούσε σημείο καμπής στη ζωή του το διάβασμα έργων του Άλεν Γκίνσμπεργκ και του Τζακ Κέρουακ. Έλεγε ότι όταν διάβασε, στα 15 του, το «Στον δρόμο» του δεύτερου, ήταν κάτι σαν «επιφάνια» γι' αυτόν, κι αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχολείο.Όταν, το 1976, πήγε στο Μεξικό για τα γυρίσματα του «The Man Who Fell To Εarth», κουβάλησε μαζί του 400 βιβλία! Από τότε, κάθε που ταξίδευε, είχε μαζί του μια «βιβλιοθήκη ταξιδιών, σαν τα κιβώτια στα οποία συσκευάζονται ενισχυτές».Κατά τη διάρκεια της καριέρας του μιλούσε για συγγραφείς και βιβλία που του άρεσαν, μας πληροφορεί ο Μάρτιν Τσίλτον στον «Telegraph». Είχε να πει για συγγραφείς από τον Άλεν Γκίνσμπεργκ και τον Ουίλιαμ Μπάροους μέχρι τον Στέφεν Κινγκ («I love Steven King, scares the s... out of me», έλεγε).Ως αναγνώστης...Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr