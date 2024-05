H Mαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Ρώμης καθώς γνώρισε την ήττα από την Βικτόρια Αζαρένκα με 4-6, 1-6, στο πλαίσιο της φάσης των “16” του ιταλικού τουρνουά.

Η 35χρονη Λευκορωσίδα νίκησε 2-0 σετ (6-4, 6-1) την 28χρονη Ελληνίδα τενίστρια στον τέταρτο γύρο του Rome Masters και την άφησε εκτός της συνέχειας της διοργάνωσης. Η Σάκκαρη πάλεψε στο πρώτο σετ, όμως στο δεύτερο βρέθηκε εκτός ρυθμού και δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση στην έμπειρη αντίπαλό της, χάνοντας σε 77’.

Δείτε τα Highlights:

Victoria Azarenka d. Maria Sakkari 6-4 6-1 in Rome

Vika is back into the quarterfinals of Rome for the first time since 2020.

Great to see her looking so tough on the clay.

✅3rd top 10 win of 2024

✅20th win of 2024

✅7th Rome QF

Timeless tennis. pic.twitter.com/1KyvG6CCPn

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 13, 2024