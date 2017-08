Taylor Swift: Οι σπόντες στον Kanye West μέσα από το καινούργιο της single

H Taylor Swift προκάλεσε πανικό της τελευταίες μέρες στα social media, καθώς διέγραψε όλες τις αναρτήσεις της, αλλά τώρα ξανά επιστρέφει στο προσκήνιο.Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι από το νέο της album με τίτλο «Reputation» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου.Το single έχει τίτλο Look What You Made Me Do το οποίο σχολιάστηκε αρκετά.Ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως η τραγουδίστρια ρίχνει σπόντες στον Kanye West και την σύζυγό του Kim Kardashian για όσο συνέβησαν στο παρελθόν.Η κόντρα μεταξύ τους ξεκίνησε όταν ο Kanye αναφέρθηκε στην Taylor Swift στο τραγούδι του Famous λέγοντας πως εκείνος την έκανε διάσημη.Ενώ την ίδια περίοδο η Kim Kardashian δεν δίστασε να δημοσιεύει ένα βίντεο στο οποίο ακουγόταν η συζήτηση των δύο τραγουδιστών πράγμα που επιβεβαιώνει ότι η Taylor γνώριζε για τους στίχους.