Το φως της δημοσιότητας είδε το άγνωστο πρόβλημα υγείας της Khloe Kardashian μέσα από το ριάλιτι που συμμετέχει με την οικογένειά της, «Keeping Up With The Kardashians».Συγκεκριμένα η Khloe με αφορμή την επιθυμία της Kim Kardashian να κυοφορήσει εκείνη το 3ο παιδί της αποφάσισε να επισκεφθεί έναν ειδικό ιατρό σε θέμα γονιμότητας, τον Dr. Andy Huang.H reality star υπεβλήθη σε υπέρηχο και εκεί μαθαίνει τα δυσάρεστα, ότι δηλαδή θα έχει πρόβλημα για να αποκτήσει παιδιά.Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Αυτό που βλέπουμε είναι εάν θα υπάρξει οτιδήποτε που να παρεμποδίσει μία υγιή εγκυμοσύνη», της εξηγεί ο γιατρός βλέποντας τον υπέρηχο. Στην συνέχεια της αναφέρει πως: «Αυτά είναι τα θυλάκια που συγκρατούν τα ωάρια… Υπάρχουν λιγότερα από ότι θα περίμενα σε μία 32χρονη γυναίκα», της εξηγεί.Δείτε το βίντεο: