Το Fashion Week της Νέας Υόρκης πέρασε... πολιτικά μηνύματα!

Η εβδομάδα μόδας στη Νέα Υόρκη φαίνεται πιο... πολιτικοποιημένη από ποτέ!Την Παρασκευή το πρωί, το catwalk του οίκου Calvin Klein, έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο με τις καλλονές που παρουσίαζαν τα ρούχα του, αλλά και με τις μουσικές του επιλογές.Ο Αμερικανός σχεδιαστής θέλησε να περάσει τα μηνύματα του κατά του Donald Trump παίζοντας αρκετές φορές το τραγούδι του David Bowie, «This is Not America».Την ίδια μέρα το απόγευμα, συνεχίστηκε το πολιτικό σχόλιο επί της πασαρέλας από τον σχεδιαστή, Raul Solis. Ο Μεξικανός μετανάστης σχεδιαστής, έβγαλε στο catwalk μοντέλα, ένα στην έναρξη και ένα στο φινάλε, που φορούσαν λευκά εσώρουχα τα οποία έγραφαν στο πίσω μέρος, «f*** your wall» και «No ban no wall».