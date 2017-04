Το live του «Star Academy» αλλάζει μέρα μετάδοσης!

Το Epsilon αποφάσισε να δοκιμάσει την τηλεοπτική τύχη του «Star Academy» σε άλλη μέρα μετάδοσης, δίνοντάς του μία καινούργια ευκαιρία για να κερδίσει το ενδιαφέρον και την ψήφο των τηλεθεατών.Τo live λοιπόν, του «Star Academy» θα βγαίνει πλέον στον αέρα κάθε Σάββατο στις 8.45 μ.μ. και όχι κάθε Παρασκευή. Με αυτό τον τρόπο δεν θα βρεθεί απέναντι από την πρεμιέρα του «So you think you can dance» και στη συνέχεια στην πρεμιέρα του «X-Factor».Πηγή: GovaStileto.gr