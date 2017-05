Το μήνυμα της Demy μετά τον διαγωνισμό της Eurovision

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον διαγωνισμό της Eurovision η Demy θέλησε μέσω των social media να μιλήσει για την εμπειρία της και να ευχαριστήσει την ελληνική αποστολή.«Αφού κοιμήθηκα μια ολόκληρη μέρα και μια νύχτα, επανήλθα σε ΑΥΤΟ το συναίσθημα και χαμόγελο. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, μια μοναδική εμπειρία που ζήσαμε όλη η ομάδα.. με πρόβες, χαρές , ελάχιστο ύπνο, πίεση, ικανοποίηση, απογοητεύσεις, ενθουσιασμό και κυρίως αγάπη γι αυτό που κάναμε! Ακόμα μοιάζει με όνειρο!Ήταν η μεγαλύτερη χαρά και τιμή να τραγουδήσω για τη χώρα μου, και να παρουσιάσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα μας με επίπεδο, περηφάνια και αισθητική. Σας ευχαριστώ μέσα από τη καρδιά μου για όλη τη στήριξη σε αυτό το ταξίδι, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά.. τις ψήφους, τα μηνύματα, ΟΛΑ.Ελληνική αποστολ-άρα σας ευχαριστώ και σας αγαπώ!It has been the most amazing journey, a dream come true! A unique experience with memories that will never go away! The whole team misses Kiev today but we embrace the fun times and the memories! I was deeply honored to sing for my country and to work with this amazing team!Thank you from the bottom of my heart for the love, support, votes, messages.. everything you did and are still doing is amazing! I love you all!».