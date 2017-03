Τροχαίο ατύχημα για πρωταγωνιστή του Harry Potter – Παλεύει για τη ζωή του

Ο Jim Tavare, γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban», νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα.Ο ηθοποιός είναι σοβαρά τραυματισμένος στον αυχένα, έχει σπάσει 15 πλευρά, έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι και έχει τρύπα στον πνεύμονα.Την αποκάλυψη έκανε η σύζυγός του, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και σοκάρει.Πηγή: govastileto.gr