Βίκυ Κουλιανού: To super model των 90s εκ νέου στην πασαρέλα για καλό σκοπό!

Μ΄ένα ιδιαίτερα όμορφο φιλανθρωπικό fashion show event έκλεισε η φετινή διοργάνωση της Athens Xclusive Designers Week, το Starwalk for a Cause by Bioten.Οι σημαντικότερες Ελληνίδες και Έλληνες μοντέλα των 80’s και 90’s περπάτησαν στην πασαρέλα της AXDW, φορώντας δημιουργίες καταξιωμένων Ελλήνων σχεδιαστών με σκοπό τη στήριξη του MDA Hellas, του Σωματείου Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις.Ανάμεσά τους και η Βίκυ Κουλιανού που περπάτησε στην πασαρέλα με δημιουργία Konstantinos Melis και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της.Πηγή: govastileto.gr