«Ο Υπο-Κοσμικός»

*** Ξεκίνησε χθες το νέο ριάλιτι τού «Σκάϊ», το «Power of Love»,το οποίο βάζει υποθήκηγια ένα από τα πιο «πετυχημένα» προγράμματα τής χρονιάς.* Πριν συστηθούμε με τις συμμετέχουσες και τούς συμμετέχοντες,και πριν σταθούμε σε σημεία που μάς προκάλεσαν γέλιοή μάς έκαναν εντύπωση,θα αναφερθώ στα θετικά και στα αρνητικά στοιχεία που ενετόπισα.Αρχίζω, λοιπόν, από τ’ αρνητικά, ώστε να έχουμε ως κατάληξη τη Θετικότητα.* Το τραγούδι που αποτελεί «sound track» τής εκπομπής,είναι επιεικώς τραγικό•μιλάμε για το «Βατερλό τής Ερωτικής Ατμόσφαιρας».Να έχεις καλέσει γυναίκα σπίτι σου στο πρώτο ερωτικό ραντεβού σας,να τής βάζεις το εν λόγω τραγούδι για να φτιάξεις κλίμα,κι όταν αυτή το ακούει να σε φτύνει στη μούρηκαι να σηκώνεται να φεύγει κοπανώντας την πόρτα πίσω της.* Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο γλυκανάλατο πράμα εδώ και δεκαετίες,ενώ συνάμα τό βρίσκω και αφόρητα εκνευριστικό•πιο εκνευριστικό κι από το «Who let the dogs out (who, who, who)».Προσοχή: Αυτό το τραγούδι μην το δοκιμάσετε σπίτι σας.Είναι μόνο για επαγγελματίες κασκαντέρ.* Επίσης, η σκηνογραφία είναι επιεικώς μικροαστική(σε κάποια σημεία αγγίζει το μαύρο χάλι),ενώ και ο σκηνοθέτης χάνει πλάνα και ζουμαρίσματα(δεν είναι δυνατόν να δείχνει η παρουσιάστρια τού παιχνιδιού,η Μαρία Μπακοδήμου,μία φωτογραφία στην κάμερα,και το πλάνο να παραμένει γενικό•ή πρέπει να αλλάξει ο σκηνοθέτης,ή πρέπει η παραγωγή να αγοράσει περισσότερες κάμερες).* Ακόμη,ένα καλύτερο styling είναι επιτακτικό όσον αφορά στην παρουσιάστρια,η οποία ξεκίνησε με μία αμφίεση και με ένα στήσιμοπου παρέπεμπε στο παιδικό τραγουδάκι«Η καλή μας αγελάδα βόσκει κάτω στη λιακάδα... (κ.λπ., κ.λπ.)».* Η οποία Μαρία Μπακοδήμου, παρεμπιπτόντως,πέταξε το πρώτο της «μαργαριτάρι» άμα τω ξεκινήματι τής εκπομπής:«Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι τού “Power of Love”.Στο σπίτι που θα ζήσουμε αγάπες, έρωτες, εντάσεις...Έξι άνθρωποι θα ’ναι εδώ...,έξι κορίτσια κι έξι αγόρια...,δώδεκα άνθρωποι θα ’ναι σ’ αυτόν τον διαγωνισμό αγάπης.».Απορώ ποιος είναι ο λόγος που δεν ξαναγυρίστηκε αυτό το πλάνο...(με την απορία θα μείνω)* Τέλος, θα σταθώ στα χρηματικά «έπαθλα» που δίνει το ριάλιτι.Όπως είπε η Μαρία Μπακοδήμου..:«[Θέλω να σάς πω ότι κάθε βδομάδα,ο παίκτης τον οποίο εσείς (εννοεί τις τηλεθεάτριες και τούς τηλεθεατές)θα διαλέγετε για να μείνει σ’ αυτό το σπίτι,θα κερδίζει ένα έπαθλο 2.500 ευρώ.][Στο τέλος τού διαγωνισμού ο κερδισμένος θα κερδίσει ένα πολύ μεγάλο έπαθλο.]».2.500 ευρά ο νικητής τής εβδομάδας;Πσσς, μιλάμε ότι η παραγωγή ξοδεύτηκε.Και ακόμη χειρότερα..:Τι πά’ να πει«Στο τέλος τού διαγωνισμούο κερδισμένος θα κερδίσει ένα πολύ μεγάλο έπαθλο.»;Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα•μία παραγωγή που θέλει να είναι και να θεωρείται σοβαρή,καθιστά εξ’ αρχής απολύτως συγκεκριμένο το «έπαθλο».*** Ας μεταβούμε και στα θετικά...Λοιπόν, το casting είναι αρκετά καλό•όχι τέλειο, αλλά σε ικανοποιητικότατο επίπεδο.Τα πρόσωπα που επελέγησαν,καλύπτουν μία τεράστια γκάμα χαρακτήρων και συμπεριφορών,και το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί εχέγγυο θεαματικότητας.* Επίσης,η Μαρία Μπακοδήμου διετήρησε τον ρόλο της σε αξιοπρεπή επίπεδακαι δεν παρασύρθηκε σε διαχειρίσειςπου θα εξέφραζαν αιματηρή επαιτεία τηλεθέασης.* Και κάτι ακόμη για το πρώτο επεισόδιο...Δεν θυμάμαι να έχει προηγούμενο στην Ιστορία τής Ιδιωτικής Τηλεόρασηςτο γεγονός,ότι σε μία εκπομπή διάρκειας δύο ωρών,το πρώτο (και μοναδικό) διαφημιστικό διάλειμμαέγινε 1 ώρα και 47 λεπτά μετά την έναρξή της.Εντυπωσιακό!*** Πάμε τώρα να πάρουμε μία γεύσηαπό τούς 12 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες...1) Άννα Λωραίνη30 ετών-στυλίστρια μόδας στο ΝτουμπάϊΗ «(Ιω)άννα τής Λωραίνης», δηλαδή, η «Ζαν ντ’ Αρκ» τού παιχνιδιού.Η δήλωση με την οποίαν γελάσαμε:«Ο ιδανικός άντρας για μένα πρέπει να είναι αυτοδύναμος.».(όπως γίνεται αντιληπτό, η Άννα δεν αρέσκεται σε κυβερνήσεις συνεργασίας)2) Σωκράτης Ελ Γκαμαλί (συστήνεται ως «Σωκράτης Ελ»)29 ετών-απόφοιτος Δημοσιογραφίας και σπουδαστής Αθλητικού Management στο Πανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΧαιρέτησε την παρουσιάστρια με τη φράση «Κυρία Μαρία, τα σέβη μου...»,κάνοντάς την να τού πει «Ξαναπήγαινε πάνω και ξανακατέβα».Συμπαθέστατος τύπος,ο οποίος χρησιμοποιεί σε κάθε πρόταση την προσφώνηση «Ρε φίλε»,ενώ έχει φυσιογνωμική ομοιότηταμε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Κώστα Κατσουράνη,αλλά και με τον ηθοποιό Αλέξανδρο Μπουρδούμη.3) Αθηνά Χρυσαντίδου19 ετών-απόφοιτος Τουριστικών Επαγγελμάτων,θέλει να τελειώσει Δραματική Σχολήδιότι τής αρέσουν το Θέατρο κι η Τηλεόραση.Είπε για την καταγωγή της:«Είμαι μισή Πόντια... Τεμέτερον... Και μισή Ρωσίδα...»(«τεμετερόφσκαγια» δηλαδή).Η Αθηνά δηλώνει ότι παίζει τούς άντρες στα δάχτυλα. Στα 19 της.Κι ότι οι σχέσεις πλέον είναι δύσκολες. Στα 19 της.Με τόση συμπυκνωμένη εμπειρία, στα 30 της θα έχει τρισέγγονα.Είναι η «Πετρούλα Κωστίδου» τού ριάλιτι(και φυσιογνωμικώς και σε σκέρτσο).4) Παναγιώτης Θεόφιλος, 28 ετώνΕίπε: «Μού αρέσει όταν η γυναίκα κάνει το πρώτο βήμα στο φλερτ.».Αυτό που λέμε «Μ’ αρέσει η γυναίκα να είναι κυνηγός...».Επίσης, είπε: «Δεν λέω “όχι” σε μία σχέση με μεγαλύτερη γυναίκα...».Μόλις εξεστόμισε αυτήν τη φράση ο Παναγιώτης,εμφανίστηκε από το πουθενά η Ναταλία Γερμανούκαι μαλλιοτραβώντας τη Μαρία Μπακοδήμου εκραύγαζε«Εγώ θα είμαι η παρουσιάστρια. Ο Παναγιώτης είναι δικός μου.».Τέλος,ο Παναγιώτης αναφέρθηκε στα στοιχεία που τον ελκύουν σε μία γυναίκα..:«Θα κοιτάξω βέβαια το εξωτερικό...»(το εξωτερικό εμφάνισο, εννοεί).5) Γκαμπριέλα Τσολάκοβα28 ετών-ζωγράφοςΔηλώνει ότι θέλει να συγκατοικεί με τον σύντροφό τηςαπό πάρα πολύ νωρίς.Η Γκαμπριέλα είναι τύπου,τής τηλεφωνείς -όντας εργαζόμενος σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών-για να τής προσφέρεις καλύτερο πακέτο για το σταθερό τηςκαι σού ζητάει να συγκατοικήσετε.Και συνεχίζει..:«Το επάγγελμά μου είναι ζωγράφος.Άλλωστε, τι άλλο θα μπορούσε να είναι...».Χαχαχαχαχα,πλέον θα καταργηθεί από τούς τοίχους τής Αθήναςτο αντιρατσιστικό σύνθημα «Όλοι Αλβανοί είμαστε»και θα αντικατασταθεί από το «Όλοι ζωγράφοι είμαστε».Η Γκαμπριέλα έκλεισε την πρώτη της επαφή μαζί μας με δυνατή ατάκα.Όταν ρωτήθηκε από τη Μαρία Μπακοδήμου«Τι ψάχνεις να βρεις σ’ αυτό το παιχνίδι;»,απήντησε «Ψάχνω κάτι που ίσως μπορεί να με ψάχνει...»!6) Ανδρέας Ανδρεανός36 ετών-μάγειραςΌπως λέει και η γνωστή φράση: «Πας Poweroflove Πατρινός»Ο Ανδρέας μοιάζει να λειτουργεί και να σκέφτεται με ταχύτητα «replay».Αυτήν την κακή επαφή του με τη Διανόηση,τη συμπληρώνει με ωραιοπάθεια•δεν ξέρω αν θα παραμείνει επί μακρόν στο παιχνίδι,αλλά σίγουρα δεν θα ’γαπήσει... (αγαπήσει).7) Κλαούντια Πασκουαλίνι36 ετών-dj και make-up artistΔηλώνει:«Στον άντρα κοιτάω τα μάτια, τα χέρια και τον τρόπο που περπατάει.»(είσ’ ωραία και μετράς).Η ιταλικής καταγωγής Κλαούντια είπεπως δεν μπορεί να φανταστεί μία ζωή χωρίς μουσικήκαι ότι το αγαπημένο της τραγούδιείναι το «In Your Room» των «Depeche Mode».«Ααα...», έκανε με νόημα η Μπακοδήμου,«...έχουμε ένα δωμάτιο επάνω•δεν θα πω τίποτ’ άλλο γι’ αυτό το δωμάτιο επάνω...»(τι άλλο να πεις• τα ’πες όλα• θα είναι το «δωμάτιο ημιδιαμονής»).Κι εκεί που νομίζαμε ότι η Μαρία τα είπε όλα, έριξε και το συμπλήρωμα..:«Να ξέρετε ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις.Πάντως, έχουμε ένα δωμάτιο επάνω... Τρεις τελείτσες...».Τρεις τελείτσες και τρία «Χ».8) Δώρος Παναγίδης30 ετών-Μόντελινγκ, Ραδιόφωνο, ΤηλεόρασηΟ Ωραίος τού Παιχνιδιού. Εκ’ Κύπρου.Θα παίξει μπαλίτσα. Σίγουρα.9) Τζούλια Καραγιάννη22 ετών-Μόντελινγκ, ΠαρουσίασηΕίπε:«Κι αν και νοιώθω σέξι, θα παραδεχθώ ότι έχω φάει χυλόπιττα από άντρα.».Κι εγώ, Τζούλια μου, αν και νοιώθω εκατομμυριούχος,θα παραδεχθώ ότι έχω φάει χυλόπιττα από τράπεζαόταν ζήτησα καταναλωτικό δάνειο 1.000 ευρών...10) Κωνσταντίνος Φανουράκης25 ετών-απόφοιτος Πληροφορικής«Θέλω η γυναίκα να κάνει τα πάντα για μένα. Γιατί τ’ αξίζω...»(μη λες τέτοια, γιατί θα σ’ απατάνε οι γυναίκες επειδή τ’ αξίζεις).Ο Κωνσταντίνος είναι ο συμμετέχων που ξεκίνησε και επισήμως το «ριάλιτι»•απεκάλυψε ότι είναι υϊοθετημένος από την ηλικία τού ενός έτουςκαι η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη συγκεκριμένη εμπειρία του.Παρ’ ότι θυμίζει φυσιογνωμικώς τον Ερίκ Καντονά,ουδεμία σχέση έχει με τον δυναμικό χαρακτήρατού Γάλλου σταρ τού ποδοσφαίρου.11) Νίκος Σπυριδαντωνάκης45 ετών-φωτιστής σε νυχτερινό μαγαζί τής παραλιακήςΩραίος τύπος, άνετος, με χιούμορ,έχοντας στο ενεργητικό του δύο γάμους και τέσσερα παιδιά(πώς θα μπορούσε να μην έχει χιούμορ,αφού έχει κάνει δύο γάμους...).12) Στέλλα Μιζεράκη22 ετών-απόφοιτος Business Management, ΜόντελινγκΕπιθετική Κρητικιά, εμφανίστηκε με σαρίκι και εδήλωσε..:«[Πρέπει να το ρισκάρει ο άντρας.Γι’ αυτές τις δουλειές οι άντρες είναι• δεν είμαστε εμείς...]».[Είμαι έτοιμη για όλα. Να δούμε και τι “φρούτα” είναι κι οι άλλοι...]».Πήγε κι έβαλε τη φωτογραφία της πάνω από το τζάκι,μακριά από το μέρος όπου τις είχαν βάλει όλες οι υπόλοιπες.Μόλις είδαν αυτήν την κίνησή της,όλες οι υπόλοιπες έκαναν την ίδια σκέψη: «Σε μακερώσω».Η Στέλλα μπορεί να έχει το επώνυμο «Μιζεράκη»,αλλά ουδόλως μίζερη είναι ως περσόνα.Θα κάνει χαμό. Είναι Υπερ-Όπλο!*** Ολοκληρώνω το μαραθώνιο αφιέρωμαμε μία παρατήρηση που έκανε η Μαρία Μπακοδήμουμιλώντας στα «αγόρια»:«Θέλω να πω για τον κόσμο που μάς βλέπει,ότι παρατήρησα,όταν ένα αγόρι έρχεται, οι άλλοι σηκώνονται και τον υποδέχονται.Τα κορίτσια περιμένουν να πάει η καινούργια να χαιρετήσει...».* Πράγματι,η πρώτη συνάντηση των γυναικώνείχε μεγαλύτερη αμηχανία από αυτήν που εκπέμπουνο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκηςόταν συναντιούνται στο Μαξίμουκαι ανταλλάσσουν μερικές τυπικές κουβέντες μπροστά στις κάμερες.Μιλάμε για θερμοκρασίες υπό τού μηδενός...*** Ες σήμερον τα σπουδαία, ες αύριον τα σπουδαιότερα...*** Τα λέμε αύριο...