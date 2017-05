Τηλεθέαση: Η Βίκυ Χατζηβασιλείου έριξε «πακέτο» στα talent shows

Αναλυτικά η τηλεθέαση

Το «X Factor», το «So You Think You Can Dance» και το «Master Chef», που έκανε την Πέμπτη πρεμιέρα, βρέθηκαν απέναντι από το «Πάμε Πακέτο» και τη Βίκυ Χατζηβασιλείου. Ποιος αναδείχθηκε νικητής στη μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση;Κερδισμένη ήταν η Βίκυ Χατζηβασιλείου που πέρασε εύκολα στην πρώτη θέση στο γενικό κοινό. Μπορεί το X Factor να κράτησε την πρωτιά στο δυναμικό, όμως, είχε σημαντικές απώλειες, καθώς μοιράστηκε την πίτα με τους αντιπάλους του.Πάμε Πακέτο: 28,1%X Factor: 24,7%So you Think You Can Dance: 15,1%Master Chef: 12,3%X Factor: 18%So you Think You Can Dance: 15,3%Πάμε Πακέτο: 14,4%MasterChef: 13,1%Πηγή: govastileto.gr