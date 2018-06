Goldman Sachs: Επενδυτική πρωτοβουλία κατά του χάσματος επενδύσεων μεταξύ των δύο φύλων

Την έναρξη του «Launch With GS» ανακοίνωσε η Goldman Sachs. Πρόκειται για μια επενδυτική πρωτοβουλία 500 εκατομμυρίων δολαρίων με κεφάλαια της εταιρείας και πελατών της, με στόχο να καλύψει, όπως αναφέρει, το χάσμα των επενδύσεων μεταξύ των δύο φύλων - όπου οι γυναίκες που ιδρύουν και αναλαμβάνουν τα ηνία των επιχειρήσεων δεν παίρνουν το κεφάλαιο που χρειάζονται, κάτι το οποίο μεγεθύνεται από την έλλειψη ποικιλοµορφίας ως προς το φύλο στους διαχειριστές που λαμβάνουν αυτές τις επενδυτικές αποφάσεις.



Το «Launch With GS» θα επιδιώξει να κλείσει αυτό το χάσμα, μέσω τριών ενεργειών:



1. Την επένδυση των κεφαλαίων του σε επιχειρήσεις που ιδρύονται, διοικούνται και ανήκουν σε γυναίκες στην κατηγορία του growth equity (δηλαδή εταιρείες που παράγουν επενδυτικές αποδόσεις, επενδύοντας σε εταιρείες που δημιουργούν αξία μέσω της ανάπτυξης των εσόδων).



2. Την άντληση κεφαλαίων για τη δημιουργία ενός fund of funds (αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο επενδύει σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια) το οποίο θα επικεντρώνεται στις γυναίκες που διοικούν επιχειρήσεις στο περιβάλλον του private equity (ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων) - που περιλαμβάνει και τις γυναίκες οι οποίες εκπαιδεύονται για θέσεις διοίκησης σε μία εταιρεία.



3. Τη δημιουργία οικοσυστήματος για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες και των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις.