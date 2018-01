Οι Έλληνες «γυρίζουν την πλάτη» και στα ποδήλατα

Πτωτικοί είναι την τελευταία πενταετία οι ρυθμοί πώλησης ποδηλάτων που είχαν σημειώσει ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της οικονομικής ύφεσης και είχαν οδηγήσει σε πωλήσεις περισσότερων από 300.000 τεμαχίων το έτος. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat η παρατεταμένη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών άρχισε να επηρεάζει και τη συγκεκριμένη αγορά.



Συγκεκριμένα, το 2016 πωλήθηκαν 166.000 ποδήλατα, αριθμός χαμηλότερος σε σχέση με το 2015 κατά 10,3%. Συνολικά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών οι πωλήσεις υποχώρησαν σωρευτικά κατά 48%, ενώ η αγορά απώλεσε πάνω από το 60% της αξίας της.



Οι Έλληνες καταναλωτές το 2016 στράφηκαν στα value for money ποδήλατα εγχώριας παραγωγής, έναντι των εισαγόμενων μοντέλων. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση των πωληθέντων τεμαχίων κατά 8,7%, στα 112.000 ποδήλατα, μετά την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.



Επομένως, η συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής στη συνολική αγορά το τελευταίο έτος βελτιώθηκε σε 67%, έναντι 41% πριν από 5 χρόνια, καθώς οι Έλληνες κατασκευαστές έχουν δώσει έμφαση στον παράγοντα «ποιότητα», αλλά και στη value for money τιμολόγηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών.



Τα παιδικά ποδήλατα αποτέλεσαν τη μοναδική κατηγορία η οποία το 2016 ενισχύθηκε, αν και με συνεχώς μειούμενες τιμές πώλησης. Η διάθεση των εν λόγω ποδηλάτων σταδιακά «επιστρέφει» στα εξειδικευμένα καταστήματα του κλάδου, καθώς η λειτουργία τμημάτων ποδηλάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων αθλητικών ειδών και τα hyper market δεν είναι οικονομικά αποδοτική.



Σύμφωνα με τον κο Νίκο Γκουζέλο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, «προϋπόθεση για την ανοδική πορεία του κλάδου αποτελεί η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε μόνιμη βάση, ώστε να τονωθεί η ψυχολογία των καταναλωτών και να καταστεί εκ νέου πιο ελκυστική η προοπτική απόκτησης ενός ποδηλάτου. Εξάλλου, ο κλάδος ενέχει περιθώρια μεγαλύτερης ανάπτυξης, καθώς, αν και ή χρήση του ποδηλάτου έχει αυξηθεί σημαντικά, εν τούτοις η διείσδυσή του είναι ακόμα χαμηλότερη σε σχέση με άλλες χώρες».