Νέα διάκριση προέκυψε για τον θριαμβευτή του εφετινού Europa Conference League, καθώς τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού συμπεριελήφθησαν στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης.

Ο λόγος για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος ως γνωστόν ανακηρύχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης και τους Νταβίντ Κάρμο, Κώστα Φορτούνη και Ντανιέλ Ποντένσε, τα ονόματα των οποίων φιγουράρουν σε ένα σύνολο με σχηματισμό 4-3-3, όπου υπάρχουν επίσης τρεις παίκτες της φιναλίστ Φιορεντίνα, δύο της Άστον Βίλα και από ένας των Κλαμπ Μπριζ και Βικτόρια Πλζεν.

Συγκεκριμένα, την κορυφαία ενδεκάδα συνθέτουν οι Τερατσιάνο (τερματοφύλακας – Φιορεντίνα), Ντοντό (δεξί μπακ – Φιορεντίνα), Χράντατς (δεξί στόπερ – Βικτόρια Πλζεν), Κάρμο (αριστερό στόπερ – Ολυμπιακός), Μπιράγκι (αριστερό μπακ – Φιορεντίνα), Βανάκεν (αμυντικός μέσος – Κλαμπ Μπριζ), ΜακΓκίν (αμυντικός μέσος – Άστον Βίλα), Φορτούνης (επιτελικός μέσος – Ολυμπιακός), Μπέιλι (δεξί εξτρέμ – Άστον Βίλα), Ποντένσε (αριστερό εξτρέμ – Ολυμπιακός), Ελ Κααμπί (σέντερ φορ – Ολυμπιακός).

