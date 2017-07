Δεν πουλάει στην Ελλάδα το all inclusive

Το 2,2% του συνόλου των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας και το 13,6% της συνολικής δυναμικότητας σε δωμάτια, αντιπροσωπεύει ο τύπος διακοπών all inclusive σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου που παρουσίασε στη Βουλή η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.



Η κ. Κουντουρά είχε κληθεί να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ηλία Καματερού για τα προβλήματα που συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες ο τύπος των διακοπών all inclusive.



«Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη και εκτενής προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε με τους ιδιώτες, ιδιαίτερα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, αλλά και με τους ιδιωτικούς φορείς, όπως ο ΣΕΤΕ και η ΠΟΞ, να στηρίξουμε όλες τις τοπικές κοινωνίες με τον τουρισμό και τα οφέλη να διαχυθούν και στις τουριστικές επιχειρήσεις, εκεί όπου υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία έχουν το μοντέλο "all inclusive"», ανέφερε η υπουργός Τουρισμού σημειώνοντας πάντως ότι το "all inclusive" σε όλη την Ελλάδα αντιπροσωπεύει μόλις το 2,2% του συνόλου των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας και το 13,6% της συνολικής δυναμικότητας σε δωμάτια, βάσει των στοιχείων από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.



«Το Υπουργείο είναι σε συνεχή συνεργασία προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα είδη τουρισμού. Ακόμα και στα "all inclusive" ξενοδοχεία πηγαίνουν ατομικά πάρα πολλοί τουρίστες, ο οποίοι, αν θέλετε, ενισχύουν τις πληρότητες των ξενοδοχείων αυτών", είπε η κ. Κουντουρά και πρόσθεσε: "Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Η προσπάθεια που έχει γίνει έγινε και από τους ιδιώτες. Οι ίδιοι οι ξενοδόχοι είδαν ότι όταν οι τουρίστες έρχονται και βγαίνουν έξω να φάνε σε μία ταβέρνα, να κάνουν τη βόλτα τους και να μην έχουν πλήρη διατροφή μέσα στο ξενοδοχείο, είναι πιο πιστοί και επαναλαμβανόμενοι τουρίστες. Έτσι και οι ίδιοι σιγά σιγά, έκαναν ένα είδος voucher, το οποίο τους δίνουν για να πάνε να φάνε έξω σε κάποια ταβέρνα και να απολαύσουν την ελληνική φιλοξενία».



Η υπουργός Τουρισμού επισήμανε εξάλλου ότι έχει γίνει το ελληνικό πρωινό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, για να παίρνουν προϊόντα από την τοπική αγορά, να εμπλουτίζουν και να προσφέρουν κάτι διαφορετικό στους τουρίστες και να προωθήσουν και να ελληνικά προϊόντα. Το πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνεται και στην επικοινωνιακή πολιτική του Υπουργείου και του ΕΟΤ και προωθείται και σε τουριστικές εκθέσεις.



«Είναι το δυνατό χαρτί μας για να τονώσουμε τις τοπικές κοινωνίες και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα σε κάθε ελληνικό προορισμό με νέες προσπάθειες και σταθερές πηγές εσόδων και απασχόλησης. Είναι ένα είδος τουρισμού το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει ξεφύγει. Ίσα ίσα, θα έλεγα, είναι σε πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο της Ελλάδας και τα νούμερα αυτά είναι επίσημα», ανέφερε η κ. Κουντουρά.