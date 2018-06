Εγκρίθηκε το deal του αιώνα για τον Ιβάν Σαββίδη

Ολοκληρώθηκε το μεγάλο deal της πώλησης της καπνοβιομηχανίας του «Donskoy Tabak» στον ιαπωνικό «κολοσσό» Japan Tobacco Inc. έναντι του αστρονομικού ποσού των 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών.



Aπό τις 16 Μαρτίου είχε γίνει γνωστό πως ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο πρωταγωνιστής ενός εκ των μεγαλύτερων deals στην παγκόσμια αγορά της καπνοβιομηχανίας.



Ο Όμιλος Εταιρειών Japan Tobacco Inc. είχε συμφωνήσει στην εξαγορά των εταιρειών Donskoy Tabak (DT), ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη, έναντι του ποσού των 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο, έπρεπε να πάρει και την έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών. Κάτι που επετεύχθη σήμερα, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ.



Αξίζει να σημειώσουμε πως στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας, ο Όμιλος JT αποκτά και τα πλειοψηφικά μερίδια της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ).

Θυμηθείτε τι είχε δηλώσει τότε για το μεγάλο deal ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ Α.Ε κ. Arthur Davidyan:



«Σήμερα, Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της JTI και της Tobacco Businnes Complex of the “Agrocom Group” (“Donskoy Tabak”), μέρος της οποίας είναι η εταιρεία ΣΕΚΑΠ. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με την έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτή τη συμφωνία διήρκησαν πάνω από έναν χρόνο. Πρόκειται για μια απόλυτα μελετημένη επιχειρηματική κίνηση. Η συμφωνία αυτή φέρνει την ΣΕΚΑΠ, μπροστά σε μια νέα εποχή. Αφού η ΣΕΚΑΠ ανασυγκροτήθηκε, τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσίασε μια δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά. Τώρα, ενσωματώνεται σε μια μεγάλη διεθνή καπνική εταιρεία. Η JTI, κύριος μέτοχος της οποίας είναι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, έχει μια επιτυχημένη παρουσία και μεγάλη εμπειρία στην ελληνική αγορά καπνού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές και ελπίδα όχι μόνο για τη ΣΕΚΑΠ, αλλά και για όλους τους κατοίκους της περιοχής της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής.



Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Dimera Group” αποφάσισε να επικεντρώσει την επενδυτική δραστηριότητα του στην Ελλάδα σε άλλα μεγάλα έργα, στους τομείς των logistics, της παραγωγής τροφίμων και των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων».



Πηγή: sdna.gr