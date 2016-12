Η Μότορ Οιλ απέκτησε δικαίωμα εξόρυξης υδρογονανθάκων στις ΗΠΑ

Ποσοστό 100% στα δικαιώματα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Brookshire Salt Dome Project στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξασφάλισε η Μότορ Όιλ μέσω της MVU Brazos.



Η συναλλαγή έγινε την 21η Δεκεμβρίου 2016, με την εταιρία Texas Edwards Inc και με ημερομηνία αξίας 31 Αυγούστου 2016, όπως αναφέρεται σε σχετική, σημερινή ανακοίνωση.



Η MVU Brazos είναι 100% θυγατρική της Motor Oil Vegas Upstream Limited (έδρα Κύπρος). Η Motor Oil ΑΕ κατέχει το 65% των μετοχών της Motor Oil Vegas Upstream Limited με το υπόλοιπο 35% να ανήκει στην εταιρία Vegas Oil and Gas Limited.



Η Texas Edwards είναι έμμεση θυγατρική (κατά 100%) της Vegas Oil and Gas Limited.



Tο Brookshire Salt Dome Project αποτελείται από μεταλλευτικά δικαιώματα, καθώς και δικαιώματα διενέργειας σεισμικών ερευνών σε έκταση 78 τετραγωνικών μιλίων βορειοδυτικά του Houston στο Texas των ΗΠΑ. Τα δικαιώματα αγοράστηκαν με σκοπό την έρευνα για ύπαρξη πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην εν λόγω περιοχή.



Ως τίμημα για την ανωτέρω παραχώρηση η MVB κατέβαλε ποσό 2,56 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ πλέον δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην ενδιάμεση περίοδο.