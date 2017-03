Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βραβεύει τις αεροπορικές εταιρείες με την πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία το 2016

Αφιερωμένο στην καινοτομία και στη νεωτερική προσέγγιση ήταν το φετινό 17ο Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών που διοργάνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Με τίτλο “Making the … novel way”, οι 200 και πλέον παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν μια πλούσια θεματική ατζέντα, που αποτέλεσε και φέτος αφορμή για την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του αεροδρομίου και των βασικών συνεργατών του.



Με αφορμή το διήγημα (novel) με τίτλο “Lost and Found: An Aθenian Story” που γράφτηκε ειδικά για το αεροδρόμιο στο πλαίσιο της ευρηματικής -και ήδη βραβευμένης- καμπάνιας του προς τις αεροπορικές εταιρείες “Aviation Marketing delivered in a … novel way”, οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι εκπρόσωποι του ΔΑΑ συνέθεσαν στο «Φάρο» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τη φετινή θεματολογία, η οποία περιέλαβε:



• Επισκόπηση της αεροπορικής αγοράς της Αθήνας το 2016 - νέες τεχνολογικές εφαρμογές - ανανεωμένες υποδομές στο αεροδρόμιο – η δέσμευση στην προστασία του περιβάλλοντος: πιστοποίηση του ΔΑΑ για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.



• Round the World: παρουσίαση από τη Ryanair του επιχειρηματικού μοντέλου και των καινοτομιών της, με ομιλήτρια τη Διευθύντρια Εταιρικής Ταυτότητας & Διαφήμισης, κ. Έφη Παναγιωτοπούλου.



• Colourful Airplanes: παρουσίαση της Scoot, εταιρείας νεοεισερχόμενης στην αγορά της Αθήνας, από τον κ. Lee Lik Hsin, CEO της εταιρείας που θα συνδέει από τον Ιούνιο την Αθήνα με τη Σιγκαπούρη.



• A connected world: Η Βελτιωμένη Διαχείριση της Χωρητικότητας στα αεροδρόμια μέσω «συναπόφασης», από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζωγράφο του Lancaster University Management School



• Με εξαιρετική έμπνευση, ο inspirational speaker Caspar Berry, μίλησε για το θέμα Ρίσκο και Λήψη Αποφάσεων στην εποχή της Αβεβαιότητας



• “Lost and Found: An Aθenian Story”: η προοπτική της Αθήνας ως προορισμού city break, από τον κ. Ιωσήφ Πάρσαλη, Γενικό Διευθυντή της Marketing Greece



• Και, περισσότερη Αθήνα, με την καμπάνια “One City Never Ending Stories” του Αthens Tourism Partnership (σύμπραξη Δήμου Αθηναίων, Aegean Airlines και αεροδρομίου), που παρουσίασε ο κ. Θανάσης Παπαθανασίου, Vice President & Executive Creative Director της Frank & Fame



Το Συνέδριο έκλεισε ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Γιάννης Παράσχης, μιλώντας για τη διαδρομή που οδήγησε στο ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα της περυσινής χρονιάς, χάρη στη συνεργασία και στην εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλε το σύνολο της κοινότητας του αεροδρομίου.



Παράλληλα, για άλλη μια χρονιά, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επιβράβευσε τις αεροπορικές εταιρείες που κατέγραψαν την πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αυξημένα ποσοστά επιβατικής κίνησης στα τακτικά δρομολόγιά τους από και προς την Αθήνα.



Τα φετινά βραβεία αναλυτικά:



A. Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία μεταξύ των 10 εταιρειών που κατέγραψαν την υψηλότερη επιβατική κίνηση το 2016



 H Ryanair τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία μεταξύ των 10 εταιρειών με την υψηλότερη επιβατική κίνηση στην Αθήνα, το 2016. Τιμητική διάκριση έλαβε η Emirates.



Β. Βραβείο για τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ανά γεωγραφική περιοχή (υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση επιβατικής κίνησης 2016/2015)



 Η Ryanair βραβεύθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά εσωτερικού. Τιμητική διάκριση έλαβε η Astra Airlines.



 H Blue Air τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία για την αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Τιμητική διάκριση έλαβε η Ryanair.



 Η Aegean Airlines βραβεύθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης. Τιμητική διάκριση έλαβε η Ukraine International Airlines.



 Η Aegean Airlines τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Τιμητική διάκριση έλαβε η El Al Israel Airlines.

 Η Aegean Airlines τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της Αφρικής. Τιμητική διάκριση έλαβε η Egypt Air.



Γ. Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία με εποχικό δρομολόγιο



 Το βραβείο κατέκτησε η Israir για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της ετήσιας επιβατικής κίνησης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2016. Τιμητική διάκριση έλαβε η Croatia Airlines.



Δ. Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία μεταξύ των νέων εταιρειών



 Η Ellinair βραβεύθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη νέα εταιρεία στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.



Ε. Βραβείο για την εταιρεία με την καλύτερη επίδοση σε αναπτυσσόμενα δρομολόγια (Thin Route)



 Το βραβείο κατέκτησε η Sky Express για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της ετήσιας επιβατικής κίνησής της μέσα στο 2016. Τιμητική διάκριση έλαβε η Royal Jordanian.



ΣΤ. Βραβείο Κορυφαίου Ευρωπαϊκού Προορισμού



 Το βραβείο κατέκτησε η British Airways για τη μέγιστη συμβολή της στην ανάδειξη του Λονδίνου ως Κορυφαίου Ευρωπαϊκού Προορισμού.



Ζ. Βραβείο Κορυφαίου Προορισμού εκτός Ευρώπης



 Το βραβείο κατέκτησε η Qatar Airways για τη μέγιστη συμβολή της στην ανάδειξη της Ντόχα ως Κορυφαίου προορισμού εκτός Ευρώπης.



Η. Βραβείο για τη συνολικά μεγαλύτερη αύξηση επιβατικής κίνησης το 2016





 Η Ryanair τιμήθηκε ως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το 2016.



Επίσης:



 Η Aegean Airlines τιμήθηκε ως η δημοφιλέστερη αεροπορική εταιρεία για το 2016 μεταξύ των Ευρωπαίων επιβατών του αεροδρομίου της Αθήνας (πηγή: έρευνα ΔΑΑ, επίσημα ετήσια στατιστικά στοιχεία).



 Η Emirates τιμήθηκε ως η δημοφιλέστερη αεροπορική εταιρεία για το 2016 μεταξύ των υπόλοιπων διεθνών επιβατών του αεροδρομίου της Αθήνας (πηγή: έρευνα ΔΑΑ, επίσημα ετήσια στατιστικά στοιχεία).



Ειδικά Βραβεία Προορισμών … “Lost and Found” για την επαναφορά συνδέσεων από/προς την Αθήνα



 Η Emirates τιμήθηκε για την επαναφορά της σύνδεσης της Αθήνας με τη Νέα Υόρκη

 Η Scoot τιμήθηκε για την επαναφορά της σύνδεσης της Αθήνας με τη Σιγκαπούρη



Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, δήλωσε για το Συνέδριο:



«Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε και φέτος στο 17ο Συνέδριο τους βασικούς συνεργάτες μας. Είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό ένας ετήσιος θεσμός να καταφέρνει να απηχεί το πνεύμα της καινοτομίας και της ανανέωσης. Αυτό ήταν και το θέμα και η βαθύτερη ουσία της φετινής συνάντησής μας, που κάθε χρόνο αντανακλά τη φιλοσοφία μας για μια κοινή πορεία σε μια σχέση αμφίδρομη και αποδοτική.



Ο χώρος του Φάρου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έκανε το φετινό συνέδριο μια ξεχωριστή εμπειρία για εμάς. Είμαστε η πρώτη εταιρεία που φιλοξενεί εκδήλωση στον «νέο προορισμό» της πόλης μας, ιδανικό σημείο για να παρουσιάσουμε τις στρατηγικές και τις στοχευμένες δράσεις μας για την ενίσχυση του διασυνδεσιμότητας της Αθήνας. Ευχαριστούμε πολύ τις αεροπορικές εταιρείες για ακόμη μια χρονιά και παραμένουμε πιστοί στις αρχές της ουσιαστικής συνεργασίας και υποστήριξης που έχουμε οικοδομήσει.»