ΟΛΘ: Βελτίωσαν και οι τρεις «μνηστήρες» τις προσφορές τους

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής βελτιωμένων οικονομικών προσφορών για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ), ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.



Βελτιωμένες οικονομικές προσφορές υπέβαλαν οι:



• International Container Terminal Services Inc.

• The Peninsular and Oriental Steam.

• Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD και Terminal Link SAS.



Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών στην επόμενη συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 24 Απριλίου.



Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο ΟΛΘ θα περάσει στα χέρια του ιδιώτη επενδυτή για τα επόμενα 40 χρόνια, με την υποχρέωση να υλοποιήσει επενδύσεις, ύψους 180 εκατ. ευρώ, έως το 2021.