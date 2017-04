Σε τέλεια αποεπένδυση η χώρα από το Δεκέμβριο

Δεν έχει υπαχθεί στο νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων από 12 Δεκεμβρίου 2016 έως σήμερα νέο επενδυτικό σχέδιο, πέραν των όσων ήδη βρίσκονται σε διαδικασία εκτέλεσης, όπως προκύπτει από την απάντηση που έδωσε το υπουργείο Οικονομίας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ι. Σαρίδη.



Σε έγγραφο της γενικής διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή, σχετικά με το στάδιο εξέλιξης των στρατηγικών επενδύσεων, αναφέρονται τα εξής:



- Για την τουριστική επένδυση "Ίτανος Γαία", στην περιοχή Κάβο Σίδερο του νομού Λασιθίου Κρήτης από την εταιρεία LOYALWARD LTD, αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ για τις αιτήσεις ακύρωσης.



- Η επένδυση της "Mind Compass Overseas LTD", θυγατρική της χρηματιστηριακής εταιρείας "Dolphin Capital Investors Ltd", για τουριστικά θέρετρα στην "Kilada Hills" του δήμου Ερμιονίδας Αργολίδας, εξελίσσεται ομαλά, χωρίς προβλήματα. Ο επενδυτής υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο του έργου και τις μελέτες καταλληλότητας. Παρακολουθείται από την αρμόδια υπηρεσία η εξέλιξη της διαδικασίας, η οποία είναι εντός χρονοδιαγράμματος.



- Αναμένεται η υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο "Κεραμεία Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία" στη Χίο.



- Ετοιμάζεται η περιβαλλοντική μελέτη για τη δημιουργία της σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort, στο δήμο Καρύστου στην Ευβοία, "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.".



- Ανάπτυξη ενιαίου φορέα τουριστικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία και λειτουργία έξι σύνθετων τουριστικών περιοχών στο νομό Λασιθίου, Κρήτης. Την περιβαλλοντική μελέτη ετοιμάζει η κοινοπραξία MIRUM HELLAS/ "ELOUNDA HILLS".



- Δεν έχει υποβληθεί κανένας φάκελος για το εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο "The Mall Athens" της εταιρείας LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.E..



- Εκκρεμούν οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για τα Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε..



- Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η αδειοδοτική διαδικασία για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 131 MW της εταιρείας "Spes Solaris-Solar Concept" Α.Ε.. Εκκρεμεί η υποβολή του αιτήματος του φορέα για άδεια εγκατάστασης.



- Η αδειοδοτική διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς 166 MW της εταιρείας "Spes Solaris-Solar Concept" Α.Ε. Εκκρεμεί η υποβολή του αιτήματος του φορέα για άδεια εγκατάστασης.



- Η αδειοδοτική διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 127 MW της εταιρείας Σίλσιο Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε. Εκκρεμεί η υποβολή του αιτήματος του φορέα για άδεια εγκατάστασης.



- Έχει εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων η άδεια εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό πάρκο 100 MW, στο δήμο Προσοτσάνης στη Δράμα από την εταιρεία BRITE HELLAS ΑΕ.



- Αναμένεται απάντηση σε ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, επί των συμβολαίων μίσθωσης του γηπέδου για τον ηλιοθερμικό σταθμό 70 MW, στο δήμο Σητείας του νομού Λασιθίου από την Σολάρ Παόυερ Πλαντ Λασίθι Μ.Ε.Π.Ε..



- Δεν έχει καταβληθεί η διαχειριστική αμοιβή προς την Enterprise Greece για το επενδυτικό σχέδιο του "Pravita Estate".