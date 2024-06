Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Παρασκευή «κατέστρεψαν» ραντάρ στο έδαφος της Υεμένης που επέτρεπαν στους Χούθι να στοχοποιούν πλοία, την ώρα που οι αντάρτες έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους εναντίον της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι καταστράφηκαν «επτά ραντάρ» τα οποία επέτρεπαν στους Χούθι να στοχοποιούν «πλοία και να θέτουν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοΐα».

June 14 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.

Additionally, USCENTCOM forces successfully destroyed one uncrewed aerial system (UAS) launched… pic.twitter.com/Mm0mV9EN0i

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 15, 2024