Βελτιωμένες προσφορές ζητά το ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΛΘ

Την υποβολή βελτιωτικών προσφορών για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΘ, ζήτησε, όπως αναμενόταν, το ΤΑΙΠΕΔ.



Οι προσφορές δεν έχουν γίνει γνωστές, αφού κάτι τέτοιο δεν το προβλέπει η διαδικασία του διαγωνισμού, αλλά από την αρχή θεωρείται βέβαιο ότι το Ταμείο θα επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του τιμήματος για την πώληση του σημαντικού λιμανιού της Θεσσαλονίκης.



Ολοκληρώθηκε, βεβαίως, η διαδικασία αποσφράγισης των τριών δεσμευτικών οικονομικών προσφορών, τις οποίες κατέθεσαν οι εταιρείες:



- International Container Terminal Services Inc.



- The Peninsular and Oriental Stream.



- Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD και Terminal Link SAS.



Την ίδια στιγμή ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε στις 23.3.2017 τη συλλογική σύμβαση εργασίας με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜ.Υ.ΛΕ) και στις 06.04.2017 τη συλλογική σύμβαση εργασίας με την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (ΟΦΕ), που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού και λιμενεργατικού προσωπικού της ΟΛΘ ΑΕ.

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων ορίζεται διετής με ημερομηνία έναρξης 01.01.2017 και λήξης 31.12.2018.