Ομοβροντία των διεθνών ΜΜΕ για την επένδυση στη Χαλκιδική

Στο επίκεντρο των ξένων μέσων ενημέρωσης βρίσκονται οι εξελίξεις με την Eldorado η οποία χθες ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών της στην Ελλάδα.Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι παρουσιάζει η: «Κινδυνεύουν τα χρυσά όνειρα της Ελλάδας» (Spiegel Online), «Ο Τσίπρας διώχνει πρόθυμους επενδυτές» (Handelsblatt), «Στοπ στις επενδύσεις στα ελληνικά ορυχεία χρυσού» (Frankfurter Allgemeine Zeitung), «Απειλούνται επενδύσεις δισεκατομμυρίων» (Wirtschaftswoche).Το Spiegel παρατηρεί σε διαδικτυακό δημοσίευμα: «Η ανακοίνωση των Καναδών συνιστά πλήγμα στις ελληνικές φιλοδοξίες για έναν σημαντικό ρόλο της χώρας στην παγκόσμια αγορά χρυσού. Αρχικός στόχος ήταν η Eldorado να βοηθήσει την Ελλάδα να υπερδιπλασιάσει την εξόρυξη χρυσού. Με περίπου 12 τόνους το χρόνο, η χώρα θα ανήκε στους κορυφαίους παραγωγούς στην Ευρώπη. Περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν ωστόσο προειδοποιήσει για το αμφιλεγόμενο εγχείρημα. (…) Υπό την πίεση αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων υπέρ της Eldorado, η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε την πολιτική της και χορήγησε ορισμένες κατασκευαστικές άδειες. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο έθεσε και πάλι εμπόδια».Από την πλευρά της η Handelsblatt σημειώνει σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα: «Για τους ενδοκυβερνητικούς αντιπάλους του φιλόδοξου εγχειρήματος, η απόφαση της Eldorado αποτελεί θρίαμβο. Για εν δυνάμει επενδυτές ωστόσο η απόφαση δρα αποτρεπτικά. Δεν αποκλείεται σύντομα να ακολουθήσει η επόμενη αποκαρδιωτική είδηση. Αυτή τη φορά για την επένδυση στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου κοινοπραξία υπό την ελληνική Lamda Development προτίθεται να επενδύσει 8 δις, την μεγαλύτερη επένδυση στην νεότερη ελληνική ιστορία. Και αυτή την επένδυση πολέμησε ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από τότε που κυβερνά, οι επενδυτές στο Ελληνικό βρίσκουν μπροστά τους ολοένα και περισσότερα νέα εμπόδια. Σε περίπτωση που η Αθήνα οδηγήσει σε αδιέξοδο και αυτή την επένδυση θα ήταν ένα ακόμα βαρύ πλήγμα στις προσπάθειες προσέλκυσης ξένων επενδυτών».Financial Times, New York Times, Fox News, τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Associated Press, ακόμα και οι Times της Ινδίας, φιλοξενούν την είδηση, τονίζοντας πως την ώρα που η Ελλάδα αναζητά επενδύσεις για να την βγάλουν επιτέλους από το οικονομικό αδιέξοδο, «διώχνει» την μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην χώρα.Ποιο είναι όμως το μήνυμα της κυβέρνησης προς το εξωτερικό και τους επενδυτές;Προφανώς πως δεν συμφέρει να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα! Την ώρα που μόλις προχθές μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές εφημερίδες διεθνώς, οι Financial Times, φιλοξενούσε αφιέρωμα σε αυτή ακριβώς την επένδυση, χαρακτηρίζοντάς την την μεγαλύτερη επένδυση που έχει υπάρξει στην χώρα μας, η κυβέρνηση με απανωτές κωλυσιεργίες, την διώχνει!: Η Ελλάδα ψάχνει επενδύσεις, αλλά οι επενδυτές διαμαρτύρονται για συχνά εμπόδιαΗ Eldorado Gold, ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, αναστέλλει τις επενδύσεις της, λόγω καθυστερήσεων από την αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑΗ μεγαλύτερη επενδυτική εταιρία στην Ελλάδα αναστέλλει τις επιχειρήσεις τηςΗ Eldorado αναστέλλει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επικαλούμενη νομικά εμπόδιαΚαναδική εταιρία αναστέλλει τις επιχειρήσεις της στην ΕλλάδαΚαναδική εταιρία χρυσού αναστέλλει τις επιχειρήσεις της σε ελληνικά μεταλλείαΤην ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει τη θέση της: H εφαρμογή των μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, όπως προβλέπονται στο πρόγραμμα προσαρμογής, είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.Tα παραπάνω τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν Αλεξάντερ Βίντερσταϊν, κληθείς να σχολιάσει το πάγωμα των εργασιών της Eldorado Gold στην Ελλάδα.Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου, ο κ. Βίντερσταϊν είπε πως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας με μέτρα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και τη μείωση της ανεργίας.«Το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής περιλαμβάνει έναν ευρύ κατάλογο μέτρων ακριβώς για αυτόν τον σκοπό» σημείωσε ο κ. Βίντερσταϊ. Πρόσθεσε ότι αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν.