Πώς είναι το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον;

Πόσοι άνθρωποι αγαπούν τη δουλειά τους πραγματικά; Πόσοι είναι 100% ικανοποιημένοι;Τι συμβάλλει σε αυτό και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ικανοποίηση; Ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες ανυπομονούν για το ρεπό τους και για το διάλειμμα από τη ρουτίνα της εργασίας.Παρ' όλα αυτά, οι πιο επιτυχημένοι συνήθως εμφανίζονται και ως πιο ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους. Αρκεί όμως η επιτυχία; Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ένα εργασιακό περιβάλλον κρίνει -κατά πολύ μάλιστα- τόσο την ψυχολογική κατάσταση του εργαζομένου, όσο φυσικά και την αποδοτικότητά του.Τι είναι αυτό όμως που κάνει «ιδανικό» ένα εργασιακό περιβάλλον; Σύμφωνα με έρευνες, πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό, αλλά οι πιο επιτυχημένες εταιρείες φαίνεται να συμφωνούν επάνω σε κάποια σημεία-κλειδιά.Η συμπεριφορά στους υπαλλήλους με τον απαραίτητο σεβασμό είναι στοιχείο που απαιτείται για ένα σωστό εργασιακό περιβάλλον. Οι εργοδότες επιλέγουν πολλές φορές να μοιράζονται πληροφορίες με τους εργαζομένους και να εμπιστεύονται την κρίση τους ή ακόμα και αναζητούν ιδέες από αυτούς, δίνοντάς τους έτσι περισσότερη ελευθερία, αλλά και ευθύνες.Δεν είναι πάντα δεδομένο, αλλά οι επιχειρήσεις που τηρούν κάτι τέτοιο, έχουν πολύ υγιέστερο περιβάλλον. Η ασφάλιση, σωστή μισθοδοσία και ο σεβασμός σε όλα τα δικαιώματα του εργαζομένου είναι προαπαιτούμενα για κάτι τέτοιο.Για μερικούς εργοδότες η αντίληψη των συνθηκών της ζωής των εργαζομένων τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χρειάζεται κατανόηση τόσο για τα προβλήματα, όσο και για τις δυσκολίες, ενώ χρειάζεται και η απαραίτητη προσοχή σε έκτακτα περιστατικά.Απαραίτητο «συστατικό» όχι μόνο για τον εργασιακό χώρο, αλλά και γενικότερα στις ζωές μας. Είναι πολύ σημαντικό για έναν εργοδότη να μπορεί να το χρησιμοποιήσει προς όφελος για μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια μεγαλύτερη αποδοτικότητα των εργαζομένων.Όλα αυτά και άλλα πολλά φαίνεται ότι κατέχει το «Πλαίσιο», το οποίο βραβεύτηκε ως ένας από τους 10 κορυφαίους εργοδότες με το καλύτερο περιβάλλον εργασίας στην Ελλάδα.Την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου έλαβε χώρα μια εκδήλωση ειδικά αφιερωμένη στις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν, όπου απονεμήθηκαν τα βραβεία «Best Workplaces» του διεθνή θεσμού Great Place to Work Hellas. Η εκδήλωση είχε αθρόα συμμετοχή με 500 και πλέον προσκεκλημένους, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι εκπρόσωποι πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών φορέων.Το Πλαίσιο κατατάχθηκε στο top 10 των εργοδοτών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στην κατηγορία «μεγάλων» επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κώστας Γεράρδος, αντιπρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος και η κ. Παρασκευή Τσιότσια, διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας.Ο θεσμός διαθέτει αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης των εταιρειών με τα 2/3 της βαθμολογίας να προέρχονται από τις απαντήσεις των εργαζομένων σε ανώνυμα ερωτηματολόγια, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στον οργανισμό. Είναι η μεγαλύτερη έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία διεξάγεται σε περισσότερες από 50 χώρες για πάνω από 30 χρόνια και στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα για 15η συνεχή χρονιά με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.Το Πλαίσιο είναι η οικογενειακή επιχείρηση των 1.220 ατόμων. Η ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε από τα 12τ.μ. της Στουρνάρη, ισχυροποίησε την παρουσία της σε 23 σημεία της χώρας και γιγαντώθηκε στα 22.500 τ.μ. στην Μαγούλα Αττικής. Είναι η εταιρεία τεχνολογίας, η οποία «τρέχει» το latest update για τον πελάτη της, αλλά φροντίζει στον πυρήνα του επεξεργαστή να παραμένουν οι άνθρωποι της!Σήμερα, το Πλαίσιο, πέραν των 23 φυσικών του καταστημάτων, έχει ένα βραβευμένο e-shop -το μεγαλύτερο σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα- με περισσότερους από 100.000 μοναδικούς επισκέπτες ημερησίως, είναι το Νο1 brand στα social media, διαθέτει το πιο εξελιγμένο B2B τμήμα με περισσότερες από 160.000 εταιρείες-πελάτες το χρόνο, αλλά και τμήμα Direct Sales που εξυπηρετεί παραπάνω από 14.000 κλήσεις την ημέρα.Όσα βραβεία και διεθνείς διακρίσεις και αν κερδίσει μια εταιρεία, είναι μεγάλη κατάκτηση και ικανοποίηση, η παραδοχή και ανάδειξη από τους ίδιους τους εργαζόμενούς της.Συγκεκριμένα, Το εταιρικό αξιακό σύστημα του Πλαισίου βασίζεται στους ακόλουθους, οι οποίοι αποτελούν κύριο λόγο προτίμησης, αλλά και διαφοροποίησής του στην αγορά:1.Μισθός άνω του βασικού, on time πληρωμή ανά 15νθήμερο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σωματική ευεξία2.Εξέλιξη εκ των έσω, εξειδικευμένα σεμινάρια, training hours3.Dream Team, bonus παραγωγικότητας, ενδοεταιρικό περιοδικό My Plaisio4.Εκδρομές - Εξορμήσεις5.Ομάδα εθελοντών #plai_sou, δωροεπιταγές για γάμο, βαφτίσια, σχολική χρονιά, Χριστούγεννα.