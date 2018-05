«Πακέτο» επτά ιδεών κατέθεσε η Ένωση Τραπεζών για την τόνωση της οικονομικής αξιοπιστίας

Κατάργηση των μετρητών σε όλες τις εταιρικές συναλλαγές, υποχρεωτική πληρωμή μισθών και εισφορών μέσω τραπεζών και «υποχρεωτική χρήση χρεωστικών καρτών για συναλλαγές άνω των 100 ευρώ χωρίς χρεώσεις, με επιβάρυνση του δημοσίου για το σχετικό κόστος των τραπεζών», συγκαταλέγονται στο πακέτο ιδεών που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), Νικόλαος Καραμούζης.



Τη συγκεκριμένη πρόταση κατάθεσε ως μέρος ενός πακέτου επτά «ακατέργαστων» όπως είπε, ρηξικέλευθων ιδεών, ικανών «να ταρακουνήσουν τις αγορές» και να βελτιώσουν την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής.



Ο κ. Καραμούζης κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒΕ επεσήμανε ότι επίκειται ανακοίνωση για περαιτέρω χαλάρωση των capital controls και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα καταργούσε αν μπορούσε από αύριο κιόλας, όλους τους περιορισμούς για τις επιχειρήσεις.



Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης «όχι μόνο 2%, αλλά και 3% και 4% για την ελληνική οικονομία είναι εφικτή» υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η προσέλκυση επενδύσεων, και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται να προωθήσει την ασφαλιστική και μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση.



«Να κοπιάρουμε το μοντέλο της Κύπρου για τους μη κατοίκους»



Μιλώντας από το βήμα της ανοιχτής συνεδρίασης της 43ης ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο κ. Καραμούζης ως μέρος του «πακέτου» των επτά ιδεών, πρότεινε ακόμη η Ελλάδα «να κοπιάρει ακριβώς όπως είναι» το μοντέλο της Κύπρου για τους μη κατοίκους, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους έγκρισης εταιρικής φορολογικής έδρας, έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου και απόκτησης status μόνιμου φορολογικού κατοίκου, διαχείρισης προσωπικής και εταιρικής περιουσίας με εισαγωγή του θεσμού των trusts και διαχείρισης ναυτιλιακών επενδύσεων.



«Στόχος είναι η μετατροπή της Ελλάδας σε σύγχρονο και ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό και ναυτιλιακό κέντρο» επισήμανε και είπε χαρακτηριστικά, ότι είναι ντροπή να έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο και ο Πειραιάς, ή όποια άλλη πόλη επιλέξουμε (για αυτόν τον ρόλο) να μην είναι το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο.



Εισηγήθηκε επίσης μαζικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και ευρεία αξιοποίηση των συμπράξεων δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στις επενδύσεις κοινωνικών υποδομών και στα μικρά περιφερειακά έργα. Πρότεινε επιλογή 50 περιοχών της χώρας για προ-αδειοδότηση επιχειρηματικών ζωνών με προκαθορισμένους όρους δόμησης και χρήσης γης και με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις διαθέσιμες, στρατηγική «all in one permit» για εμβληματικά έργα και με δεσμευτικούς χρόνους με ρήτρες για έγκριση.



Υπεραποσβέσεις 200% για νέες επενδύσεις επιχειρήσεων και υπερεκπτώσεις για έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, γενναία φορολογική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση και δημιουργία ενός ουσιαστικού one stop shop για σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις, συμπληρώνουν το «πακέτο» των επτά προτεινόμενων ιδεών.



Ο κ. Καραμούζης υποστήριξε ακόμη ότι την περασμένη δεκαετία η Ελλάδα σπατάλησε την ευκαιρία που προέκυψε από την ένταξή της στην ευρωζώνη, και ξόδεψε πάνω από 400 δισ. ευρώ πολύτιμους χρηματοοικονομικούς πόρους από τις αγορές και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, στην υιοθέτηση ενός σαθρού παραγωγικού προτύπου, που πρόσφερε επίπλαστη και βραχυχρόνια ευμάρεια.



«Αυτά τα χρήματα δεν οδήγησαν στο παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Τώρα έχουμε μπροστά μας μια νέα μεγάλη ευκαιρία. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το κράτος-επιχειρηματίας στην Ελλάδα απέτυχε. Το κράτος και η κατανάλωση δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Το θέμα των επενδύσεων είναι κομβικό, και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε επενδυτική έκρηξη. Το ίδιο ισχύει και για τις εξαγωγές» τόνισε και πρόσθεσε ότι απαιτείται να συνδυάσουμε ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυρίων με παράλληλη σημαντική αύξηση της οικονομικής εξωστρέφειας.



Ας θέσουμε φιλόδοξους στόχους για την επόμενη πενταετία



«Ας θέσουμε ως χώρα φιλόδοξους στόχους για την επόμενη πενταετία, να φτάσουν οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ πάνω από 20%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πάνω από 40% του ΑΕΠ και οι εισροές ξένων κεφαλαίων πάνω από 5% του ΑΕΠ ετησίως από 2% φέτος» σημείωσε ο κ. Καραμούζης.



Κ. Λουφάκης: «Αφαιρέσαμε βάρη αλλά δεν σπάσαμε ακόμη τις αλυσίδες»



Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα έχει αφαιρέσει βάρη από το συμπιεσμένο «ελατήριο» της οικονομίας, αλλά δεν έχει ακόμη κόψει τις αλυσίδες που θα του επιτρέψουν να εκτιναχθεί προς τα πάνω, διατύπωσε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, δρ Κυριάκος Λουφάκης (βάσει κατασταστικού δεν μπορεί να είναι φέτος υποψήφιος για την προεδρία, καθώς έχει συμπληρώσει τον ανώτατο προβλεπόμενο αριθμό θητειών). «Τις αλυσίδες ακόμη δεν τις κόψαμε, και αυτό είναι κρίμα, γιατί πραγματικά μπορούμε» σημείωσε ο δρ Λουφάκης.



Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ προσδιόρισε τέσσερις συν έναν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για τη χώρα: τουρισμό, αγροδιατροφικό τομέα, logistics και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος. Πρόσθεσε ότι «παρότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες για να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματά μας» και ενώ ιδιωτικοποιήθηκαν τα δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας και γραμμές ήρθαν και θα έρθουν από την Ανατολή, ταυτόχρονα το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι απομονωμένο. «Κομπάζουμε καλώς για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και το γεγονός ότι ένας επιβάτης θα κάνει 3,5 ώρες για να διανύσει αυτή την απόσταση, αλλά το όφελος για την εθνική οικονομία θα προέλθει κυρίως από τις μεταφορές και τη διασύνδεση της Ελλάδας με τα δίκτυα των γειτονικών χωρών και από εκεί με την κεντρική και ανατολική Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά.



Ο ίδιος επισήμανε ότι θα πρέπει να λυθεί και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων «με έναν τρόπο που θα διασφαλίσει τη συνέχιση των επιχειρήσεων που μπορούν να σωθούν και ταυτόχρονα να εξορθολογίσει το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών». Έκανε τέλος ιδιαίτερη μνεία στο φαινόμενο του brain drain, διερωτώμενος «πώς μπορεί να πάει μπροστά μια χώρα που διώχνει τους καλύτερους στο εξωτερικό», ενώ προανήγγειλε το επικείμενο συνέδριο Export Summit VI που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιουνίου, με 400 συνέδρους και με επίκεντρο της θεματολογίας του, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.