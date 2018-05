Αρνητικό πρόσημο στη συνεδρίαση της Wall Street

Αρνητική κατεύθυνση ακολουθούν οι δείκτες στη Wall Street, με την προσοχή να είναι στραμμένη στα αποτελέσματα των εταιρειών και στην πρώτη ημέρα της διήμερης συνεδρίασης της Federal Reserve.



Ο δείκτης Dow Jones διαμορφώνεται στις 24.014,63 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,63%, ο Nasdaq υποχωρεί 0,40% στις 7.037,22 μονάδες, ο S%P καταγράφει απώλειες 0,37% στις 2.638,28 μονάδες.



Μεγάλη προσοχή αναμένεται να προσελκύσει η συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας η οποία ξεκινάει σήμερα.



Όταν ολοκληρωθεί αύριο, Τετάρτη, η κεντρική τράπεζα εκτιμάται πως θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και δεν θα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή της πορείας που έχει διαγράψει για δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων το 2018, παρά το ότι οι αποδόσεις των ομολόγων και ο πληθωρισμός, αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι αναμένεται.



Στο επίκεντρο βρίσκονται και αποτελέσματα αρκετών εταιρειών που ανακοίνωσαν πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.



Η Boeing ενισχύεται ελαφρώς μετά από την ανακοίνωση των σχεδίων της για εξαγορά της KLX έναντι 3,2 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της τελευταίας υποχωρεί περί το 7%.



Η Merck & Co αναοκοίνωσε κέρδη καλύτερα των προσδοκιών και πωλήσεις που απογοήτευσαν, με τη μετοχή να υποχωρεί οριακά.



Η Pfizer υποχωρεί άνω του 2,5% καθώς ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της δεν ικανοποίησαν στο α΄ τρίμηνο.



Η Aetna Inc ανακοίνωσε ότι επέστρεψε στα κέρδη στο α΄ τρίμηνο, έναντι των ζημιών στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μετοχή υποχωρεί οριακά.



Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της πετρελαϊκής BP που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ, καθώς ανακοίνωσε τα ισχυρότερα κέρδη τριμήνου από το μέσον του 2014.



Η μετοχή της Under Armour ενισχύεται καθώς ανακοίνωσε πωλήσεις που διαμορφώθηκαν καλύτερα των εκτιμήσεων.