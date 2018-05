Υποκύπτει στις πιέσεις του κλάδου ενέργειας η Wall Street

Πτωτικά πρόσημα κυριαρχούν στο ταμπλό της Wall Street καθώς οι ρευστοποιήσεις στον κλάδο ενέργειας ασκούν πιέσεις στους βασικούς δείκτες.



Οι μετοχές ακολουθούν τη βουτιά της τιμή του πετρελαίου την Παρασκευή εν μέσω αναφορών ότι ΟΠΕΚ και Ρωσία εξετάζουν την αύξηση της παραγωγής τους έως και κατά 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα για να καλύψουν την υποχώρηση των προμηθειών από το Ιράν και τη Βενεζουέλα.



Oi επενδυτές περιμένουν την ομιλία του προέδρου της Fed, Jerome Powell για νέα στοιχεία όσον αφορά την πορεία της νομισματικής πολιτικής.



Ο Dow Jones χάνει 51,27 μονάδες ή 0,19% στις 24.761 μονάδες, ενώ το S&P 500 υποχωρεί κατά 0,2% ή κατά 5,16 μονάδες στις2.722 μονάδες. ΤΟ τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 0,19% ή κατά 12, 88 μονάδες στις 7.438 μονάδες. Σημειώνεται ότι η αμερικανική αγορά θα παραμείνει κλειστή τη Δευτέρα για τον εορτασμό της Memorial Day.



Οι δείκτες έκλεισαν με μικρές απώλειες την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου συνάντηση του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.



Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ανακοίνωσε πάντως ότι συνεχίζει να είναι πρόθυμος για μία συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. "Εκφράζουμε την προθυμία για μία συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο ανά πάσα στιγμή" δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας.



Στα μάκρο της ημέρας τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έδειξαν ότι τον Απρίλιο υποχώρησε η ζήτηση για παραγγελίες διαρκών αγαθών, λόγω της μείωσης των παραγγελιών αεροσκαφών.



Ειδικότερα, οι παραγγελίες για διαρκή αγαθά σημείωσαν πτώση 1,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο εποχικά προσαρμοσμένο ποσό των 248,5 δισ. δολ. τον Απρίλιο. Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal ανέμεναν μείωση 1,5% σε μηνιαία βάση.



Στο πρώτο τετράμηνο του έτους, οι παραγγελίες σημείωσαν αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2017.



Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων η Foot Locker Inc. σημειώνει άλμα 11,9% μετά την ανακοίνωση κερδών και πωλήσεων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Στον αντίποδα, η Zoe’s Kitchen Inc. σημειώνει βουτιά άνω του 32% καθώς η αλυσίδα καταστημάτων εστίασης εμφάνισε μεγαλύτερες των εκτιμήσεων ζημιές.



Μεγάλες απώλειες 7% σημειώνει και η Gap Inc. καθώς τα κέρδη στο τελευταίο τρίμηνο ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων.