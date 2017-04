Τα τρία τηλεφωνήματα Τσίπρα-Μέρκελ πριν το Eurogroup

Μυστικές συνομιλίες του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ αλλά και την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ λίγο πριν το Eurogroup της Μάλτας ήλθαν στο φως σήμερα.



Οι διάλογοι αποτυπώνουν πόσο κοντά σε αδιέξοδο έφθασαν οι διαπραγματεύσεις, με τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε ρόλο «κακού» να προσπαθεί να προλειάνει το έδαφος για μία καταστροφική ατζέντα.



Σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής», την τελευταία Παρασκευή του Μαρτίου στο κινητό του Αλέξη Τσίπρα ήλθε ένα μήνυμα από τον Κριστίν Λαγκάρντ. Το ΔΝΤ ζητούσε χρόνο για να συνεχιστεί η διαδικασία της αξιολόγησης, όμως προφανώς ο Αλ. Τσίπρας δεν ήθελε να τον δώσει. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ επικοινώνησε και με την Άνγκελα Μέρκελ ξεκαθαρίζοντας της, πως «χωρίς το χρέος δεν υπάρχει συμφωνία».



Ακολούθησαν τρεις τηλεφωνικές συνομιλίες Τσίπρα-Μέρκελ.



Η πρώτη έγινε μία ημέρα μετά από το μήνυμα της Λαγκάρντ, η δεύτερη το μεσημέρι της προηγούμενης Δευτέρας και η τρίτη το απόγευμα της Τετάρτης, μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης του πρωθυπουργού να ζητήσει έκτακτη σύνοδο για μια πολιτική λύση.



Στο πρώτο τηλεφώνημα η Μέρκελ συμφώνησε να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο και διαβεβαίωσε τον Αλέξη Τσίπρα ότι και δική της επιθυμία είναι να κλείσει η αξιολόγηση.



«Μάζεψε τον Σόιμπλε»



Το δεύτερο τηλεφώνημα έγινε στις 12 το μεσημέρι της προηγούμενης Δευτέρας και ήταν πολύ πιο έντονο.

«Άνγκελα δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο Σόιμπλε θέλει να περάσει όλο αυτό στα χέρια του. The game is over. Το θέμα ή θα τελειώσει την Παρασκευή ή θα τελειώσει αλλιώς. Η ευθύνη είναι δική σου. Ο σχεδιασμός Σόιμπλε είναι να προκαλέσει Grexit μέσα στην προεκλογική σας περίοδο. Αυτό δεν θα το επιτρέψω», φέρεται να είπε ο Τσίπρας στη Μέρκελ. «Κάποτε με πήρες εσύ για τον Γιάννη Βαρουφάκη, τώρα σε παίρνω εγώ για τον δικό σου υπουργό», είπε χαρακτηριστικά.



Το τρίτο τηλεφώνημα του πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα καγκελάριο έγινε μόλις είχε φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ. Ο Τσίπρας φέρεται να της είπε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με παιχνίδια ορισμένων πλευρών εις βάρος της Ελλάδας και εκείνη τον διαβεβαίωσε ότι θα δουλέψει για λύση ως την Παρασκευή.



Το τηλεφώνημα με τη Μέρκελ το μεσημέρι της Τετάρτης ήταν εκείνο που οδήγησε τον πρωθυπουργό να εκτιμήσει το βράδυ της ίδιας μέρας πως ενδεχομένως να μην χρειαστεί η Σύνοδος των ηγετών της ευρωζώνης...