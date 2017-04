Μήνυμα στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον σουηδικό λαό

Μήνυμα στήριξης στον σουηδικό λαό, έστειλε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.Χαρακτηριστικά έγραψε: «Terrible news from #Stockholm today. Our thoughts are with the familiesof the victims. We stand with the Swedish people».(Σε ελεύθερη μετάφραση: Τρομερές οι ειδήσεις σήμερα από τη Στοκχόλμη. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Στεκόμαστε με τον σουηδικό λαό).