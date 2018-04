Χαστούκι Μαξίμου προς Μαρινάκη και Κουρτάκη

Με ένα non paper σε εξαιρετικά σκληρό ύφος, κυβερνητικοί κύκλοι του Μαξίμου αποκαλούν «ναρκέμπορο» τον Βαγγέλη Μαρινάκη, χρηματοδότη των «Παραπολιτικών», εξαιτίας του σημερινού πρωτοσέλιδου της εφημερίδας.Το Non Paper:«Τελικά, πρέπει να είναι βαθιά απελπισμένος ο ναρκέμπορος χρηματοδότης των Παραπολιτικών για να κάνει πρωτοσέλιδο αυτήν την ανοησία περί δήθεν μίζας σε σύμβουλο υπουργού, αποσιωπώντας ακόμα και το γεγονός ότι το ίδιο το γραφείο του υπουργού έστειλε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με επίσημη σχετική ανακοίνωση.Με την υπόθεση που βγάζει στις εφημερίδες του ο απελπισμένος διωκόμενος και κουμπάρος τού κ. Μητσοτάκη θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι...Η συνέχεια στον φυσικό χώρο των κ. Μαρινάκη και Κουρτάκη, τις αίθουσες των δικαστηρίων».Το πρωτοσέλιδο των «Παραπολιτικών»:Ο τίτλος του θέματος είναι «Σύμβουλοι υπουργών μου ζήτησαν μίζα 50%» και αναφέρεται: «Ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας στο σκάνδαλο "Καρούζος-gate", Ιωσήφ Λιβανός μιλάει στα "Π" και κάνει αποκαλύψεις-φωτιά - Καταγγέλλει απειλές και πιέσεις για μίζα 3,6 εκατ. ευρώ σε αναπληρωτή υπουργό, στενό συνεργάτη του Τσίπρα και σε σύμβουλο του Τσακαλώτου».Το άρθρο αναφέρεται σε «εκβιασμούς» κατά του Ιωσήφ Λιβανού - σύμφωνα με ισχυρισμούς του ίδιου- προκειμένου να παραχωρήσει ένα σημαντικό μερίδιο της αμοιβής του που βάσει του νόμου δικαιούται από την αποκάλυψη της ευρείας φοροδιαφυγής του τότε ζεύγους Καρούζου, προκειμένου να γίνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να εκδοθεί το ποσό, ενώ ο καταγγέλων ισχυρίζεται ότι έχει και οπτικοακουστικό υλικό, που κατατέθηκε στη Δικαιοσύνη, που αποδεικνύει τα παραπάνω.Το δημοσίευμα με την καταγγελία αναφέρεται στον υπουργό Οικονομικών το 2015, Γιάνη Βαρουφάκη, στον οποίο προσέφυγε ο Λιβανός διεκδικώντας την αμοιβή των 7,2 εκατ. ευρώ για το «Καρούζος-gate», με τον πρώην υπουργό να τον παραπέμπει στην τότε αναπληρώτρια υπουργό Νάντια Βαλαβάνη, που είχε την αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα.Ο Λιβανός, όπως αναφέρει η εφημερίδα, επέστρεψε στο αίτημά του στις αρχές του 2016 επί υπουργίας Τσακαλώτου, όποτε και όπως αναφέρει ο καταγγέλων ξεκίνησαν οι πιέσεις από «ομάδα εκβιαστών» που δρούσαν για λογαριασμό αναπληρωτή υπουργού και άλλου ανώτατου στελέχους της κυβέρνησης. Μετά τον ανασχηματισμό τα πρόσωπα αυτά έμειναν εκτός κυβέρνησης, ο Λιβανός διεκδίκησε και πάλι όπως λέει την αμοιβή του, αλλά κι αυτή τη φορά, όπως καταγγέλει, δέχτηκε νέο κύμα εκβιασμών από στενούς συνεργάτες του Τσακαλώτου για την απόδοση του 25% της αμοιβής του.Η υπόθεση είναι εξαιρετικά παλιά και χρονολογείται από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ήταν ενήμερος για μια σειρά από κινήσεις και για τον λόγο αυτόν είχε φροντίσει να απομακρύνει το εν λόγω κυβερνητικό στέλεχος πριν ολοκληρωθούν τα σχέδια μιας πολύ μικρής ομάδας ανθρώπων που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τις υψηλές επαφές τους με το κυβερνητικό σχήμα.Το κυβερνητικό αυτό στέλεχος που απομακρύνθηκε είχε όντως δραστηριοποιηθεί στον ευρύτερο τομέα της οικονομικής δραστηριότητας και άρα εκ των πραγμάτων διέθετε τη δυνατότητα παρέμβασης. Το όλο θέμα ωστόσο «βραχυκυκλώθηκε» εγκαίρως από το Μαξίμου το οποίο είχε απόλυτη γνώση ως προς την πρόθεση ορισμένων κύκλων που κινούνταν περιφερειακά να αποκομίσουν οφέλη από την ακόμη τότε άπειρη σε τέτοια ζητήματα κυβέρνηση.Τίποτα δεν ολοκληρώθηκε από αυτά που υπαινίσσεται το δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά» κι όλα περιορίστηκαν σε επίπεδο προθέσεων του κυκλώματος αυτού.Το κύκλωμα επανήλθε αργότερα επιχειρώντας να αποκομίσει οφέλη αλλά ούτε αυτή τη φορά επετεύχθη το ζητούμενο. Αυτός είναι και ο λόγος που το Μαξίμου παραπέμπει για το όλο θέμα στη Δικαιοσύνη.Με ένα άκρως επιθετικό και δημοσιογραφικά αυτάρεσκο τρόπο, απάντηση η εφημερίδα «Παραπολιτικά» στο Non Paper του Μαξίμου. Το ύφος της απάντησης υποδηλώνει πως η εφημερίδα κι ο χρηματοδότης της θεωρούν πως τα ΜΜΕ αν δεν είναι κυβέρνηση, είναι τουλάχιστον ισότιμα με αυτήν. Ξεχνούν το αυτονόητο ότι κάθε κυβέρνηση είναι εκλεγμένη δια της λαϊκής ψήφου, ενώ ο διευθυντής μιας ιστοσελίδας ή μιας εφημερίδας έχει απλώς επιλεγεί από τον εργοδότη του.Αυτή είναι η απάντηση της εφημερίδας Παραπολιτικά στο Μαξίμου:«Θα περιμέναμε μια σοβαρή απάντηση από τα υπόγεια του Μαξίμου.Πρώτον. Τα καταγγελλόμενα από τον κ. Λιβανό είναι αληθή;Δεύτερον. Ο συνεργάτης του κ. Τσακαλώτου παραμένει στη θέση του μετά τις καταγγελίες;Τρίτον. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να ελέγξετε την ακρίβεια των καταγγελλομένων σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα;Αντί γι’ αυτά, μας απειλείτε με διώξεις. Να σας ενημερώσουμε, επειδή έχουμε υποστεί πολλές τέτοιες, ότι αυτές δεν εξελίσσονται καλά για τους υπουργούς της κυβέρνησής σας στις αίθουσες των δικαστηρίων.Αλλά, σε κάθε περίπτωση, αν, αντί απαντήσεων, προτιμάτε τα δικαστήρια, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.Εξάλλου, σύντομα θα αποτελούν και τον φυσικό σας χώρο».