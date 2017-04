Ο αξιότιμος φίλος του Νίκου Παππά

Οι αμερικανικές και ρωσικές υπηρεσίες, η Europol και η Interpol τον έχουν καταγεγραμμένο. Με σχεδιαγράμματα και στοιχεία​ για παράνομες δραστηριότητες

Οι PODEMOS πιάστηκαν στα πράσα... κλέπτοντες οπώρας κάπου μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Βρυξελλών. Ήταν απρόσεκτοι. Απρόσεκτος, όμως, φαίνεται να ήταν και ο κ. Νίκος Παππάς. Ο εξ απορρήτων του Μαξίμου, τότε της Κουμουνδούρου, ταξίδεψε στη Βενεζουέλα παρέα με τον κ. Αρτεμίου, Κύπριο, δικηγόρο και ειδικό στο άνοιγμα και κλείσιμο υπεράκτιων εταιρειών. Στο Καράκας συναντήθηκαν μ' έναν Λιβανέζο, εκ καταγωγής, νέο σε ηλικία επιχειρηματία, τον Majed Khalil, μουσουλμάνο εκ παραδόσεως, «μαμούνι» στις επιχειρήσεις, στο κύκλωμα εξουσίας του μακαρίτη Ούγκο Τσάβες και τώρα του Νίκολα Μαδούρο.

Μετοχές στην εταιρεία Serfoca, η οποία έχει αναλάβει ένα εκτεταμένο βιομηχανικό σχέδιο για την παραγωγή χαρτιού (Orinoco Paper Mill Project) στη Βενεζουέλα.

Το πλειοψηφικό πακέτο στον τηλεοπτικό σταθμό Sun Channel TV.

Μετοχές στην επιχείρηση Pacific Rim Energy, που έχει συνάψει ενεργειακές συμφωνίες τόσο με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας όσο και με τον Evo Morales (πρόεδρος της Βολιβίας).

Στη Βενεζουέλα

Στις ΗΠΑ

Στον Παναμά

Επιπλέον, είναι κουμπάρος του στρατιωτικού Αντόνιο Χοσέ Μοράλες Ροντρίγκες. Τον τελευταίο είχε βαφτίσει ο Ούγκο Τσάβες και τον θεωρούσε έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του μέχρι τον θάνατό του τον Μάρτιο του 2013. Σήμερα, είναι επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Μαδούρο. Είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με τον Ελάδιο Απόντε Απόντε -πρώην δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας (του σώματος που πρόσφατα αποφάσισε να επιστρέψει τις εξουσίες στο Κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από την αντιπολίτευση, φέρνοντας σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τον Μαδούρο)- του είχε ζητήσει να αφήσει ελεύθερο τον βαρόνο ναρκωτικών και όπλων Πέδρο Μαγγίνο. Ο τελευταίος είχε συλληφθεί στη Βενεζουέλα με δύο τόνους κοκαΐνη.

Κάθε πρωθυπουργός περιβάλλεται από άτομα που εκτελούν για λογαριασμό του τις λεγόμενες «βρόμικες δουλειές». Πολιτικά πάντα.Ο Ανδρέας Παπανδρέου διέθετε τις υπηρεσίες του μακαρίτη Μένιου Κουτσόγιωργα και του επιστήθιου φίλου του κ. Λιβάνη. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε τους δικούς του. Ο Αλέξης Τσίπρας ,όπως προκύπτει, έχει και αυτός τον δικό του «άνθρωπο εμπιστοσύνης». Οι λεγόμενες στην πολιτική αργκό «βρόμικες δουλειές» εκτείνονται σ' ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Χρηματοδοτήσεις κόμματος (Θόδωρος Τσουκάτος), επαφές με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επαφές με «αδελφά» κόμματα ή κυβερνήσεις στο εξωτερικό και πάλι… χρηματοδοτήσεις.Ποιος είναι όμως αυτός ο Majed Khalil; Οι αμερικανικές και ρωσικές υπηρεσίες, η Europol και η Interpol, τον έχουν καταγεγραμμένο. Με σχεδιαγράμματα και στοιχεία. Ο Νίκος Παππάς επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος του, ένα Cessna 500 Citation 1 με αριθμό YV 2030 και δύο τουρμπίνες.Γνώριζε ή όχι ο κ. Παππάς το επιχειρηματικό προφίλ του συνομιλητή του; Αν όχι, τότε είναι ακατάλληλος. Αν ναι, τότε θα γνώριζε και τη διαπλοκή του Λιβανέζου με τα άδυτα των αδύτων του δικτύου εξουσίας του Ούγκο Τσάβες. Και άρα με τις έξω - επενδυτικές, αλλά άκρως προσοδοφόρες δραστηριότητες του Majed Khalil με τα Καρτέλ.Business με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, εμπλοκή σε περιπτώσεις διακίνησης κοκαΐνης στη Λατινική Αμερική αλλά και ανοικτές υποθέσεις για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος στις ΗΠΑ, όπου και καταζητείται.Ορισμένα από τα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ του Μαχέντ Χαλίλ, του Λιβανέζου επιχειρηματία με τον οποίο ταξίδεψαν παρέα ο Νίκος Παππάς (τότε διευθυντής του σημερινού πρωθυπουργού) και ο Κύπριος δικηγόρος με τεράστια εμπειρία στη διαχείριση off shore εταιρειών Αρτέμης Αρτεμίου. Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στα σκοινιά, καθώς καλείται να βάλει την υπογραφή της σε νέα σειρά δυσβάσταχτων μέτρων για μερικά δάνεια ακόμη, το αμφιλεγόμενο ταξίδι Παππά στην Καραϊβική ήρθε να ρίξει κι άλλο νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης Μεγάρου Μαξίμου - ΝΔ.Ο Μαχέντ Χαλίλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στη Βενεζουέλα, ο οποίος συνεχίζει να «θησαυρίζει» από τις εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει με την κυβέρνηση (επί εποχής Ούγκο Τσάβες ακόμη), εκμεταλλευόμενος τις διασυνδέσεις που διατηρεί με πρόσωπα - κλειδιά στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια. Ερώτημα, βέβαια, παραμένει το περιεχόμενο των συμφωνιών αυτών και τα είδη που εμπορεύεται ο επιχειρηματίας για να βλέπει τα μηδενικά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς να πολλαπλασιάζονται. Για την αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα είναι ένας «κρατικά διαπλεκόμενος» που «αβγατίζει» τα κέρδη του, την ώρα που μεγάλο μέρος του πληθυσμού αδυνατεί να εξασφαλίσει ακόμα και τα βασικά λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εθνική οικονομία και των ελλείψεων σε είδη πρώτης ανάγκης.Γεννημένος στις 23 Απριλίου 1970 (ορισμένες υπηρεσίες τον είχαν λανθασμένα καταχωρήσει στις 23 Ιανουαρίου) κατάφερε να πλουτίσει στη σκιά της σοσιαλιστικής επανάστασης του Ούγκο Τσάβες. Εισαγωγές προϊόντων χωρίς δασμούς, δάνεια με μηδενικά επιτόκια και συμβόλαια πολλών εκατ. δολαρίων με το Δημόσιο ήταν ορισμένα μόνο από τα οφέλη της προνομιακής μεταχείρισης που είχε τόσο ο ίδιος όσο και λίγοι ακόμη «φίλοι» του καθεστώτος. Ανάμεσα στα συμβόλαια που υπέγραψαν με την κυβέρνηση είναι και η άδεια τοποθέτησης προϊόντων στις τοπικές αγορές, τα οποία προμηθεύονται οι πολίτες μέσω επιχορηγούμενων κοινωνικών προγραμμάτων.Μαζί με τον αδελφό του, Χαλέντ, διατηρούν, πλέον, κεφάλαια σε σημαντικές εταιρείες της χώρας που απολαμβάνουν «ειδικής» μεταχείρισης από το καθεστώς του Καράκας (π.χ. Pacific Τrim Energy, Eveba, Sabenpe, Hornos Electricos de Venezuela). Μέσα σ' όλα είναι ιδιοκτήτης και τηλεοπτικού σταθμού. Ειδικότερα:Επιπλέον, είναι διευθύνων σύμβουλος (CEO) στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Hardwell Technologies, η οποία μεταξύ άλλων υπέγραψε συμβόλαια με το Καράκας για να προμηθεύσει συστήματα ραντάρ στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Παράλληλα, εξασφάλισε συμβόλαιο ύψους 5 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία τεχνολογικής πλατφόρμας του Υπουργείου Άμυνας.Ορισμένες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τις εταιρείες του Χαλίλ:RIGOMAR AGENTES ADUANALES C.AHARDWELL TECHNOLOGIES C.A. a/k/a GRUPO HARDWELL TECHNOLOGIES C.A.QUALCOM TELESISTEMAS C.A.EMPAQUE VENEZOLANO DE BACALAO, a/k/a EVEBAAGROINDUSTRIAL PROEBAPRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCA S.A.DUSTRIBUIDORA AGROMAR C.A.ANCHOAS DE ARAYA ANDARSA S.A.RECUPERADORA CASTRO IGLESIASAGROFORESTAL BARIMA C.A.ALIMENTOS DELTA a/k/a ALIDELTAINVESSIONES OVINOY S.R.L.RIGOPLAS C.A.SARDIMAR C.A. NUEVA ESPARTAPRODUCTOS PISCICOLAS PROPISCADESAROLLOS SERFOCA C.A.GRUPO JARBOL C.A.HARDWELL COMPUTER INC.ORINOCO ENTERPRISES, INC.In the Republic of Panama :GENERAL TRADING COMPANY, S.A.Και φυσικά, οι εταιρείες του αυτές απολαμβάνουν ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, αποφεύγοντας να καταβάλουν τις νόμιμες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στα ετήσια έσοδά τους.Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο «άνθρωπος» για τις «βρόμικες δουλειές» του κυβερνήτη της πολιτείας Μπολιβάρ Φρανσίσκο Γκόμεζ (ξέπλυμα και διανομή «μαύρου χρήματος»), πρώην επικεφαλής της Corporacion Venezolana de Guayana (CVG) -εταιρείας που δραστηριοποιείται στον προσοδοφόρο χώρο των εξορύξεων και του αλουμινίου.Δεν προκαλεί, λοιπόν, εντύπωση ότι για το Καράκας ο Μαχέντ Χαλίλ αποτελεί έναν καλό «φίλο» και πιστό σύμμαχο στην προσπάθεια απορρόφησης των κραδασμών από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό που στόχο έχει να ανατρέψει την μπολιβαριανή επανάσταση. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν προσφέρει καμία πληροφόρηση για τα «έργα και ημέρες» του στα συνεχή αιτήματα των αμερικανικών αρχών, που τον έχουν βάλει εδώ και καιρό στο στόχαστρο.Οι δουλειές του Χαλίλ έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα στενά όρια της χώρας, με τη δραστηριότητά του να επεκτείνεται σε Λατινική Αμερική και Παναμά, φθάνοντας μέχρι τις ΗΠΑ.Τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Αμερικής, όπου και δεν μπορεί να ταξιδέψει καθώς του έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου. Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν εμπλοκή του σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Το όνομά του ακούστηκε πολλάκις και στα κεντρικά της DEA (Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης των Ναρκωτικών), μ’ ένα από τα ιδιωτικά του αεροσκάφη να παραμένει «καθηλωμένο» σε αμερικανικό έδαφος στο πλαίσιο εξονυχιστικού ελέγχου για ναρκωτικά.Προσέξτε το παρακάτω διάγραμμα. Με κεντρικό πρόσωπο τον Ούγκο Τσάβες (τώρα πια Νίκολα Μαδούρο) παρατίθεται όλο το διάγραμμα εξουσίας με τους ρόλους των διαμεσολαβητών ανά τομέα.Κάτω δεξιά σε πορτοκαλί χρώμα φιγουράρει το όνομα του Majed Khalil μεταξύ διαφόρων «διαμεσολαβητών».Για τη CIA είναι ένας από τους ενδιάμεσους στο narco-trafficking, που έχει οργανώσει και συνεχίζει να συντηρεί το καθεστώς του Καράκας.