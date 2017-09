Ομιλία Τσίπρα στη Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Στην Ουγγαρία μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της 67ης Συνόδου του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.



Ο Έλληνας πρωθυπουργός προσεκλήθη προσωπικά από τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ Ευρώπης, και ο λόγος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ηγείται μιας προσπάθειας μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα που αφορούν την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού στην Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και της αναβάθμισης των δομών Δημοσίας Υγείας.



Αυτοί άλλωστε είναι οι άξονες που περιγράφονται τόσο στο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ αλλά και στο σχέδιο του ΠΟΥ Ευρώπης για την Υγεία με ορίζοντα το 2020. Επισημαίνεται ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τον ΠΟΥ είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένες τα τελευταία χρόνια, με πρόσφατη τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στη δημιουργία των δομών ΠΦΥ καθώς και την αναβάθμιση των πολιτικών για τη δημόσια υγεία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επίκειται τις επόμενες μέρες, να υπογραφεί η συμφωνία για ίδρυση γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα.



Ο Αλέξης Τσίπρας, επίσημος προσκεκλημένος του ΠΟΥ, θα απευθύνει την κεντρική ομιλία στις εργασίες της Τρίτης, στις 11:30 ώρα Ελλάδος, η οποία θα έχει κεντρικό θέμα: «Βιώσιμη ανάπτυξη, υγεία και ευεξία για όλους σε όλες τις ηλικίες» ("Sustainable Development, health and well-being for all at all ages"). Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση επίσης με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, δόκτωρα Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Η παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη. Θα υπάρξει παρέμβαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού σε γεύμα εργασίας σε επίπεδο Υπουργών, με θέματα την ψυχική υγεία και το φάρμακο. Επιπλέον, ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος θα εκπροσωπήσει το ελληνικό υπουργείο Υγείας σε συζητήσεις roundtable σχετικά με την ανοσοποίηση πληθυσμών και κυρίως όσων αφορά την προστασία των προσφύγων και μεταναστών, τη μικροβιακή αντοχή και τα υποδείγματα συνεργασίας εθνικών κρατών με τον ΠΟΥ.



Το Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του ΠΟΥ περιλαμβάνει 53 χώρες - όχι μόνο Ευρωπαϊκές, αλλά περιλαμβάνει χώρες όπως Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, κλπ- και εδρεύει στην Κοπεγχάγη, ενώ στη Βουδαπέστη διεξάγεται η ετήσια Γενική Συνέλευση.



Κατά την παραμονή του στη Βουδαπέστη, ο κ. Τσίπρας θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας (13:00 ώρα Ελλάδας) και στις 15:00 θα συναντηθεί με εκπροσώπους ελληνικής ομογένειας στην Ουγγαρία, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βουδαπέστη.