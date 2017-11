«Δηλητήριο» της Λοτ Φέικεμανς στο Small Argo full of Art

Το βραβευμένο ολλανδικής προέλευσης και διεθνώς αναγνωρισμένο θεατρικό έργο της Λοτ Φέικεμανς Δηλητήριο, έρχεται για να ιχνηλατήσει την «τοξικότητα» της σχέσης ενός ζευγαριού που συναντιέται εκ νέου μετά από πολλά χρόνια σε μια νέα αναμέτρηση με το παρελθόν, τον εαυτό του και την ελπίδα, σε σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη στο Small Argo full of Art, τις Τετάρτες (έως 13 Δεκεμβρίου) στις 21.00, και κάθε Σάββατο-Κυριακή στις 21.15 (από 16 Δεκεμβρίου έως 14 Ιανουαρίου 2018).



Η δραματική διένεξη μιας γυναίκας κι ενός άντρα, που τους χτύπησε ο θάνατος. Ένα επαρχιακό, ολλανδικό νεκροταφείο σε πλήρη εγκατάλειψη. Μία αίθουσα δεξιώσεων, μουσείο μνήμης για εκείνους, που θρήνησαν νεκρούς. Όλα ξεκίνησαν από το γράμμα που έστειλε Εκείνη σ’ Εκείνον. Τον καλεί να παραστεί, μετά από 10 χρόνια απουσίας, στην ανακομιδή αγαπημένου προσώπου. Σ’ αυτή την παρατημένη αίθουσα, όπου τρύπωσαν τα βρύα και τα χώματα, οι δύο πρώην σύντροφοι, θα αναμοχλεύσουν τα παλιά τους πάθη και μέσα από τη μνήμη θα επιστρέψουν στον καταλυτικό τους πόνο, που κάποτε τους χώρισε και που τώρα τους καλεί σε μια καινούρια αναμέτρηση. Πως θα τελειώσει αυτό το παράδοξο θεατρικό παιχνίδι που κρύβει ένα μυστικό;



Η Λοτ Φέικεμανς είναι σύγχρονη θεατρική συγγραφέας από την Ολλανδία. Γεννήθηκε το 1965, σπούδασε κοινωνική γεωγραφία και θεατρική γραφή. Από το 1995 γράφει θέατρο για παιδιά και ενήλικες. Το «Δηλητήριο» (Gif στα ολλανδικά) γραμμένο το 2009 κέρδισε το βραβείο καλύτερου ολλανδικού θεατρικού έργου για την περίοδο 2009-2010. Από τότε παίζεται με μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, Λατινική Αμερική, ΗΠΑ, Κίνα, Ν. Αφρική.



Το «Δηλητήριο» της Λοτ Φέικεμανς παίχτηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2017 και επαναλαμβάνεται τώρα για έναν δεύτερο κύκλο παραστάσεων από 8 Νοεμβρίου-14 Ιανουαρίου 2018 στο Small Argo full of Art.



Ταυτότητα παράστασης



Σκηνοθεσία /Σκηνικό περιβάλλον: Ρούλα Πατεράκη

Μετάφραση: Αργυρώ Πιπίνη



Παίζουν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Εύρη Σωφρονιάδου, Σπύρος Βάρελης

Ηχητικό περιβάλλον: Κώστας Σουρβάνος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευθυμία Δραμαλή

Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος: Γιώργος Ζάμπας



A Small Argo full of Art, Θεάτρο Αργώ, Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη στις 21:00 (έως 13 Δεκεμβρίου 2017)

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:15 (16 Δεκεμβρίου – 14 Ιανουαρίου 2018)

Διάρκεια: 80’



Εισιτήρια: €12, €10 (μειωμένο), €5 (ανέργων και ατέλειες). Προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr και το ταμείο του θεάτρου.



Πληροφορίες-Ταμείο θεάτρου: 210 520 1684