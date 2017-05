Φεστιβάλ νέων θεατρικών ομάδων για ένατη χρονιά στο Επί Κολωνώ

Το θέατρο Επί Κολωνώ διοργανώνει και εφέτος από τη Δευτέρα 29 Μαΐου έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου, το φεστιβάλ Off-Off Athens του 2017.



Στα οκτώ προηγούμενα φεστιβάλ η συμμετοχή υπήρξε μεγάλη, ενώ πολλές από τις συμμετέχουσες παραστάσεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και την αποδοχή, συνεχίστηκαν με επιτυχία μέσα στην επόμενη θεατρική περίοδο, είτε στο Επί Κολωνώ είτε σε άλλον χώρο.



Η φυσιογνωμία του θεατρικού αυτού φεστιβάλ παραμένει πλουραλιστική όπως έχει ήδη καθιερωθεί και η πρόθεσή μας να μη θέσουμε καλλιτεχνικά κριτήρια επιλογής παραμένει σταθερή.



Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία και φέτος να πειραματιστούν ελεύθερα σε έναν καλλιτεχνικό «τόπο» - στην περίμετρο της αθηναϊκής θεατρικής σκηνής - με μόνο στόχο να ανθίσει η δημιουργική έκφραση.



Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ομάδων για το θέατρο και την τέχνη γενικότερα, όπως και η συνάντησή τους με το θεατρόφιλο κοινό, δημιουργούν ένα κλίμα δημιουργικής αλληλεπίδρασης, άμιλλας και επικοινωνίας που συχνά μεταφέρεται «after hours» και στην αυλή του θεάτρου με τους συντελεστές των παραστάσεων να έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό, με τις άλλες ομάδες και με επαγγελματίες του θεατρικού χώρου. Ένα πραγματικό open showcase.



Στο πλαίσιο του Off-Off Athens, o χώρος μας, μαζί με τεχνική υποστήριξη, θα παρασχεθεί δωρεάν στους συμμετέχοντες, με τη διάθεση να σταθούμε αλληλέγγυοι στις νέες ομάδες, που αναζητούν τόπο και τρόπο έκφρασης, αλλά και να συνδράμουμε στην δημιουργία ενός κλίματος καλλιτεχνικής αναζήτησης. Ένα από τα ζητούμενα στο τόπο μας στη φάση επαναπροσδιορισμών που διανύουμε.



Σε κάθε βραδιά θα παρουσιαστούν οι παραστάσεις δυο διαφορετικών ομάδων, ενώ η κάθε ομάδα θα πραγματοποιήσει δυο παραστάσεις σε δύο συνεχόμενες μέρες.



Διάρκεια Φεστιβάλ: Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από 29 Μαΐου έως 23 Ιουνίου 2017 με συμμετοχή 27 θεατρικών σχημάτων.



Τόπος: Κεντρική Σκηνή του Επί Κολωνώ.



Διάρκεια Παραστάσεων: Η διάρκεια κάθε παράστασης δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά.



Εισιτήριο: Η γενική είσοδος είναι 5,00€ για τη μία παράσταση και 6,00€ για τις δύο παραστάσεις της ίδιας βραδιάς.



Εισιτήριο διαρκείας: 25,00€ (max 27 παραστάσεις)



17,00€ (max 20 » )



Ώρα έναρξης: καθημερινά στις 20:45 για την πρώτη παράσταση

και στις 22:00 για τη δεύτερη παράσταση.

Doors Open at: 19:30

Το μπαρ και η αυλή του θεάτρου λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30μμ ως αργά το βράδυ.



Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/theater/epi-kolono/off-off-athens-theater-festival-2017/



Αναλυτικά οι παραστάσεις:



Δευτέρα 29 Μαΐου στις 20:45 & Τρίτη 30 Μαΐου στις 22:00



Είσαι Εδώ (;) !



Το έργο βασίζεται στην θεωρία του Πλάτωνα, για την αιωνιότητα και το ταξίδι της ψυχής μέσα από τις διάφορες μορφές που παίρνει στις πολλαπλές ζωές της σε ένα θνητό σώμα. Μέσα από έναν σουρεαλιστικό λόγο και την αναπόληση - εξιστόρηση καθημερινών περιστατικών εξετάζονται ερωτήματα όπως ο θάνατος, η αγάπη, η ευτυχία, η μοναξιά, ο έρωτας.



Αξίζει τελικά μια ψυχή να πιει το νερό της Λήθης και να επιστρέψει σε ένα ανθρώπινο σώμα για να ζήσει ξανά τον πόνο και την χαρά της ανθρώπινης ζωής; Είμαστε τελικά μόνοι; Έχουμε δεύτερες ευκαιρίες;



Συντελεστές:



Θεατρική ομάδα Virtual

Σκηνοθεσία / Κινησιολογία: Σταύρος Αποστολάτος

Κείμενο: Ηλίας Παρασκευόπουλος

Ενδυματολογία: Δάφνη Χρίστου

Σκηνικά: Ιωάννα Σιβίτη

Video: Χρήστος Συμεωνίδης



Ερμηνεύει:



Ηλίας Παρασκευόπουλος



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Δευτέρα 29 Μαΐου στις 22.00



Ποιος; Που; Πως;



Δύο ξένοι άνθρωποι, δυο ξεχωριστές ζωές, δύο διαφορετικοί κόσμοι που έρχονται κοντά τόσο απρόσμενα.



Και μετά; Τα πάντα ή τίποτα.



Κάθε ιστορία που αφηγούνται οι Μη Μου Up Two είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη και την επόμενη. Τα πρόσωπα και ο χώρος διαμορφώνονται πάντα σύμφωνα με την έμπνευση του κοινού.



Οι ηθοποιοί δημιουργούν αυτοσχεδιάζοντας (Improv Theatre)και αφήνουν την ιστορία τους να χαθεί μετά το τέλος της παράστασης.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Μη Μου Up Two



Ερμηνεύουν:



Λίλα Μπάρμπα, Παναγιώτης Δελαβίνιας



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά



Τρίτη 30 Μαΐου στις 20:45 & Τετάρτη 31 Μαΐου στις 22:00



Store 999



Έχεις βαρεθεί τη ζωή σου; Προτιμάς να μένεις στο κρεβάτι στο σκοτάδι και να μη βλέπεις άνθρωπο; Έχεις κατάθλιψη; Δεν έχεις λεφτά; Είσαι άρρωστος και θες να επιταχύνεις το θάνατό σου; Μήπως θες να αυτοκτονήσεις; Το μαγαζί Store 999 είναι ένα κατάστημα διαφορετικό από τ' άλλα. Στο μαγαζί Store 999 κάθε προϊόν κοστίζει 999 ευρώ. Το μαγαζί Store 999, δε βρίσκεται ούτε στη Βουκουρεστίου, ούτε στην πλατεία Κάνιγγος. Το μαγαζί Store 999 έχει 59 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. To μαγαζί Store 999 προτείνει ιδέες στους αυτόχειρες. Ο υπεύθυνος του καταστήματος, Χάρης Χάρος, μας ανοίγει τις πόρτες του μαγαζιού, μας καλωσορίζει, μας αναφέρει τις προσφορές της ημέρας και μας συμβουλεύει να επιλέξουμε το πιο σωστό προϊόν και τον πιο ανώδυνο τρόπο για αυτοκτονία. Ο έρωτας όμως τι σχέση έχει με αυτό το μαγαζί;



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Βουστροφηδόν

Κείμενο: Γιάννης Μπλέτας

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπλέτας



Ερμηνεύουν:



Ιωάννα Κόχειλα-Νουλλέλη, Δημήτρης Αντωνιάδης, Γιώργος Κρομύδας, Τατιαλένα Κατέχη



Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά



Τετάρτη 31 Μαΐου στις 20:45 & Πέμπτη 1 Ιουνίου στις 22:00



Crush



«Κυρίες και κύριοι, ζωντανά στη σκηνή του Επί Κολωνώ, φρέσκια από τον 73χρονο της ύπνο, η Lady Saligia και η «αμαρτία ή θάνατος» ζωή της! Για δυο μέρες μόνο, η πιο διάσημη «γυναίκα με τα μούσια» θα σας διασκεδάσει μέχρι δακρύων. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει.»



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα nopubitco



Κείμενο / Σκηνοθεσία: nopubitco ( Andrea-Lotta Γιαννακοπούλου και Χρήστος Καρανάτσης)

Σύμβουλος δραματουργίας / Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα-Μαρία Πισκοπάνη

Σύμβουλος σε θέματα ήχου και φωτισμού: Θεοδόσης Κουτρούλης

Σκηνικά / Κοστούμια: nopubitco & friends

Φωτογραφίες: Αργύρης Κρομμύδας



Ερμηνεύει:



Lady Saligia



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά



Πέμπτη 1 Ιουνίου στις 20:45 & Σάββατο 2 Ιουνίου στις 22:00



Η χώρα των αραλύκων



Κάπου, σε μια χώρα μακρινή και παράξενη, που τη διοικούσε μια άγρια φυλή, οι Αραλύκοι, ζούσε ένας νέος, που αγαπούσε πολύ τα βιβλία, ο Ριμπάλ. Ζούσε απομονωμένος , σε ένα σπίτι στην άκρη της Μεγάλης Πρωτεύουσας, μέχρι που εμφανίζονται μπροστά του 2 εισπράκτορες της Μεγάλης Διοίκησης της Χώρας και του παίρνουν, όλα του τα υπάρχοντα. Ο Ριμπάλ ψάχνοντας να βρει λύση, μπλέκεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, που τον οδηγεί πολύ πιο μακριά από εκεί που φανταζόταν.



Με τη συνοδεία της μουσικής και του χορού, ζωντανεύουν όλοι οι ήρωες του έργου, ταξιδεύοντας μας, με χιούμορ , στην αναζήτηση του ήρωα σε έναν τόπο εχθρικό, γεμάτο εκπλήξεις και μυστικά. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Δυναμό

Κείμενο: Ελεάννα Γρηγορίου

Σκηνοθεσία: Θεατρική Ομάδα Δυναμό

Σκηνικά / Κοστούμια: Θεατρική Ομάδα Δυναμό

Μουσική: Νίκος Σκουράκης

Κίνηση / Χορογραφίες: Βαγγελιώ Κυριαζίδου



Ερμηνεύουν:



Αντώνης Γουγής, Ελεάννα Γρηγορίου, Γιώργος Ζιώγαλας, Αθηνά Φραγκουλοπούλου



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Παρασκευή 2 Ιουνίου στις 20:45 & Σάββατο 3 Ιουνίου στις 22:00



Frida



H Φρίντα Κάλο. Οι πίνακες, τα γράμματα, το ημερολόγιό της. Οι άλλοι. Μια γειτόνισσα, μια μητέρα, μια αδελφή, ένας αγαπημένος, ένας τελωνειακός, μια φίλη, ένας μαθητής, μια νοσοκόμα. Το Μεξικό. Ένας ιδιαίτερος πολιτισμός. Ένας άλλος κόσμος. Μια παράσταση με αφορμή την διάσημη ζωγράφο. Μέσα από το δικό μας βλέμμα, η ζωή και το έργο της. Ένα άτομο επί σκηνής.



Η Φρίντα. Αντιμέτωπη με το σώμα, την κοινωνία, την εποχή. Μετέτρεψε τον Θάνατο από απειλή σε κίνητρο. Προσπέρασε τα εμπόδια που της έβαζαν, φύση και κοινωνία, και ο δρόμος που διάλεξε πήγαινε μόνο μπροστά. Viva! Viva! Viva!



Συντελεστές:



Εταιρεία Θεάτρου ΟΜΑΖ

Σκηνοθεσία: Έλενα Βισέρη, Πέτρος Παπαζήσης

Σκηνικά: Δήμητρα Παράσχου, Δέσποινα Γκουγκουλιάνα

Κοστούμια: Δέσποινα Γκουγκουλιάνα

Δραματουργία: Έλενα Βισέρη, Κωνσταντίνα Δούκα-Γκόση

Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Δούκα-Γκόση, Πέτρος Παπαζήσης

Φωτογραφίες: Buba Soso Gadebava, Παρθένα Χαριστέα, Δήμητρα Παράσχου



Ερμηνεύει:



Έλλη Χρονιάρη



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 55 λεπτά



Σάββατο 3 Ιουνίου στις 20:45 & Κυριακή 4 Ιουνίου στις 22:00



Η φυγή της Ιοκάστης



«Η φυγή της Ιοκάστης»: Η Ιοκάστη δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και να εκφράσει τα συναισθήματα της και προσπαθεί να έρθει πιο κοντά σε αυτά. Η ονειροπόλα φίλη της και η ανορθόδοξη ψυχολόγος της συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια με το δικό τους μοναδικό τρόπο...



Συντελεστές:



Εταιρεία Θεάτρου Salto Mortale

Κείμενο: Ματίνα Καράμπαλη

Σκηνοθεσία: Ευγενία Μακαντάση



Ερμηνεύουν:



Ματίνα Καράμπαλη, Φωτεινή Καραγκούνη, Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη, Δήμητρα Ζαχαροπούλου, Σάββας Πετρίδης.



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Κυριακή 4 Ιουνίου στις 20:45 & Δευτέρα 5 Ιουνίου στις 22:00



Ρώσικη Ρουλέτα



Η “Ρώσικη Ρουλέτα” είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και τον ρατσισμό . Τρία κορίτσια-θύματα παγιδευμένα σε ένα περίπλοκο και επικίνδυνο παιχνίδι, που δημιουργείται από την ίδια την κοινωνία και τις αντιλήψεις της. Στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν νικητές, ή μόνο ηττημένοι;



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Dell'Arte

Σύλληψη ιδέας / Συγγραφή Κειμένου: Ειρήνη Κυδωνάκη

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Μπουρνελέ

Σκηνογραφία: Γεωργία Γιαννακού

Ενδυματολογία: Ανδριάνα Βοβολίνη

Κινησιολογία: Εβίτα Χασάπογλου

Μουσική επιμέλεια: Ειρήνη Κυδωνάκη

Φώτα / Ήχος: Γιώργος Μαστρογιανόπουλος

Σκηνοθεσία trailer / Μοντάζ: Δήμητρα Μπουρνελέ

Φωτογραφικό υλικό: Δήμητρα Μπουρνελέ

Εκμάθηση Ρωσικών: Μάρω Καπίρη



Ερμηνεύουν:



Ειρήνη Κυδωνάκη, Ιωάννα Σφακιανάκη, Εβίτα Χασάπογλου, Δήμητρα Μπουρνελέ (φωνή)



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Δευτέρα 5 Ιουνίου στις 20:45 & Τρίτη 6 Ιουνίου στις 22:00



Χάνγιο ή η Βεντάλια



Ένα ιαπωνικό έργο Νο, μεταφερμένο στη σύγχρονη εποχή. Δύο γυναίκες σε μια απρόσωπη μεγαλούπολη. Ένας άντρας με χαρτοφύλακα στο χέρι, ένας άντρας με πρόσωπο σκελετού.



Άνοιξη, καλοκαίρι, χειμώνας. Ποιό έρχεται πρώτα; Το καλοκαίρι ή ο χειμώνας. Γιτσούκο, Χανάκο, Γιόσιο. To σφύριγμα ενός τρένου, χιλιάδες άντρες, γκρίζοι, μουντοί, τσακισμένοι από την δουλειά προχωρούν. Ανάμεσα τους ένα κορίτσι που κρατάει στην αγκαλιά της μια ανοιχτή βεντάλια. Ένας νεαρός άντρας κοιτάζει το ρολόι του. Μια μεσήλικη γυναίκα καταρρέει.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Πατεράκη Ζάμπια

Μετάφραση: Ελένη Μαύρου

Σύλληψη / Σκηνοθεσία: Ζάμπια Πατεράκη



Ερμηνεύουν:



Μαρίνα Σωκράτη, Άλκηστις Βούλγαρη, Αργύρης Αποστόλου



Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Τρίτη 6 Ιουνίου στις 20:45 & Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 22:00



Η απολογία του Ιησού



Ο Ιησούς κλεισμένος στο κελί του μια μέρα πριν τη σταύρωση προσπαθεί να αφαιρέσει τη μάσκα του θεανθρώπου που του φόρεσαν προκειμένου να επιτελέσει το ρόλο σωτήρα που τού δόθηκε.

Αποδέχεται τη θνητή του φύση ερχόμενος αντιμέτωπος με όλα τα φαντάσματα της ζωής του. Μονολογεί για τις πλάνες της μάνας του, των ανθρώπων που πιστεύουν σε Θεούς και τα σκοτάδια του χριστιανισμού. Θυμάται, όμως, τον έρωτα, την ηδονή που του πρόσφερε η Μαρία η Μαγδαληνή.



Συντελεστές:



Κείμενο: Αντρέας Πολυκάρπου

Σκηνοθεσία: Τάσος Ράπτης

Φωτισμός: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική: Εύη Μάμαλη – Ντόρις Λαμπρινού



Ερμηνεύει:



Τάσος Ράπτης



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 20:45 & Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 22:00



Σούπερκραχ



Μηδενισμός, εγωισμός, διαφθορά, βαθύπλουτοι και πένητες, εταιρείες, κολεκτίβες, χρηματιστές, τράπεζες, καπιταλισμός. Παράγωγα, swaps, αξιόγραφα, CDS, CDO, συστημικό ρίσκο, options, futures, υποθήκες, ομόλογα, επιτόκια, collaterals, οίκοι αξιολόγησης… Προοδευτικοί και συντηρητικοί καλούνται να βρουν λύσεις, να κινήσουν τον κόσμο και την ιστορία προς την κατεύθυνση που επιθυμούν. Ποια είναι η ψυχολογική βάση των πολιτικών μας επιλογών; Γιατί μας είναι τόσο δύσκολο να αλλάξουμε κατεύθυνση ακόμα κι αν αναγνωρίζουμε πως τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν λειτουργούν αποτελεσματικά; Ας μιλήσουμε για όλα αυτά με απλό και όχι απλοϊκό τρόπο και στιγμιότυπα βγαλμένα από την πιο εξωφρενική κωμωδία.



Συντελεστές:



Εταιρεία θεάτρου Οίστρος

Μετάφραση: Αβραάμ Κάουα

Διασκευή / Προσαρμογή: Μαργαρίτα Καστρινού, Γιάννης Μιχαλόπουλος

Σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Καστρινού

Σκηνικά-Κοστούμια: Ιφιγένεια Φιλοπούλου

Φωτισμοί: Γιάννης Μιχαλόπουλος



Ερμηνεύουν:



Νικήτας Αναστόπουλος, Στέλλα Αντωνίου, Νίκη Καράλη, Μαργαρίτα Καστρινού, Σάββας Κοβλακάς, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Ιουλία Πύρρου



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 35 λεπτά



Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 20:45 & Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 22:00



Κλειστό Δωμάτιο



Τέσσερις χαρακτήρες αναζητούν την αυθεντικότητα. Μ’ αυτή τους την απόπειρα ζουν σύμφωνα με τις ανάγκες της εσωτερικής τους ύπαρξης, κι όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Πόσο εύκολο είναι να έχουν μια αυθεντική συνάντηση με τον εαυτό τους; Η ομάδα in vivo παρουσιάζει την παράσταση «Κλειστό δωμάτιο». Υπάρχει διέξοδος, αρκεί να το δεις!



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα In vivo

Σκηνοθεσία: Ορέστης Δικαίος

Κείμενο: Σοφία Φωτεινάκη

Σκηνικά: Κατερίνα Σαρέλλα

Trailer / Φωτογραφίες: Ντόρα Καζαντζίδη, Σωτήρης Κομιανός



Ερμηνεύουν:



Εύα Αγραφιώτη, Ορέστης Ζακυνθινός, Κατερίνα Παντούλη, Σοφία Φωτεινάκη



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά



Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 20:45 & Σάββατο 10 Ιουνίου στις 22:00



Mall



To Mall αφορά την φανταστική ιστορία αρπαγής ενός ανήλικου αγοριού από έναν πωλητή του καταστήματος παιχνιδιών Neverland. Αυτό που δυσχεραίνει την ανακριτική διαδικασία είναι πως οι κάμερες ασφαλείας δεν συνδέουν τον φερόμενο ως δράση και το αγνοούμενο αγόρι. Τελικά είναι η Neverland το κατάστημα παιχνιδιών που κανένα παιδί δε θα θέλει να φύγει;



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Neverlanders

Κείμενο / Σκηνοθεσία: Αναστάσης Πινακουλάκης

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου: Έφη Γκαραβέλα

Επιμέλεια κίνησης: Κορίνα Κόκκαλη

Φωτισμοί: Τάκης Λυκοτραφίτης

Φωτογραφίες / Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφιδάς



Ερμηνεύει:



Λάζαρος Βαρτάνης



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 48 λεπτά



Σάββατο 10 Ιουνίου στις 20:45 & Κυριακή 11 Ιουνίου στις 22:00



Απέναντι της Άνελλης Ξηρογιάννη



“Α΄ βραβείο Unesco 2011”



Κεντρικά πρόσωπα ο Άγης και η Δέσποινα, ένα ανδρόγυνο. Ο καθένας περιχαρακωμένος στο καβούκι του, απέναντι στην ρουτίνα και τον ελλειπτικό εαυτό του. Εκείνος στο σαλόνι, εκείνη στην τουαλέτα. Ένα βράδυ ίδιο με τα άλλα. Κρυμμένοι πίσω απ' τον τοίχο τους αναμετρούνται με ψεύδη, ειρωνείες, ανασφάλειες, προσωπικές φοβίες και όλα όσα ονειρεύτηκαν αλλά δεν κατάφεραν ν' αγγίξουν. Δυο άνθρωποι που αδυνατούν να μοιραστούν ακόμα και μια χαρούμενη είδηση που θα τους αλλάξει τη ζωή.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα CACTοὖς

Κείμενο / Σκηνοθεσία: Άννελη Ξηρογιάννη

Σκηνικά: Κική Κρεμπούνη

Φωτισμοί / Επιμέλεια Ήχου: Πάνος Κουκουρουβλής

Φωτογραφίες / Video: Πάνος Κουκουρουβλής

Σχεδιασμός Αφίσας: Ράνια Καραφύλλη



Ερμηνεύουν:



Φωτεινός Απόστολος, Όλγα Ρωμανού



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά



Κυριακή 11 Ιουνίου στις 20:45 & Δευτέρα 12 Ιουνίου στις 22:00



Περί εκτός ορίων έρωτος



Τρείς άνθρωποι. Θύτες και θύματα στο ίδιο τους το πάθος, αφηγούνται την ιστορία τους. Υπάρχουν όρια στον έρωτα? Μία devised performance αφιερωμένη σε αυτούς που ξεπέρασαν τα όρια της λογικής και μεταπήδησαν στη σφαίρα της παραφροσύνης.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Ro.cooperativa

Σκηνοθεσία: Μάνος Παπαδάς

Bοηθός σκηνοθέτη: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Ποπέτα Σούκου

Συγγραφή / διασκευή κειμένων: Ro.cooperativa, Ηρώ Μητριτσάκη, Χρύσα Πρίγγα, Ευάγγελος Σακλάρας

Μουσική / remix / Επιμέλεια ήχου: Απόστολος Θεοδοσίου

Επιμέλεια κίνησης: Ξανθή Αθανασοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Σκηνικά / Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Μάνος Παπαδάς

Φωτογραφία: Λία Αντωνέλλη

Video art / Τrailer παράστασης: Αφροδίτη Μπιτζούνη

Ερμηνεία στο video: Αγγελική Παρδαλίδου



Ερμηνεύουν:



Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Μάνος Παπαδάς, Ποπέτα Σούκου



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά



Δευτέρα 12 Ιουνίου στις 20:45 & Τρίτη 13 Ιουνίου στις 22:00



Όταν ο λύκος



“... Όταν ήμουνα μικρός, ολάκερος ο κόσμος ήταν ψέμα. Η μαμά μου έλεγε πως κάθε βράδυ ο ήλιος κρύβεται για να βγούνε τα αστέρια. Έλεγε ότι τα παραμύθια είναι ζωντανά και οι λύκοι πάντα πεθαίνουνε στο τέλος. Όμως ποτέ δεν είπε ποιος θα τους σκοτώσει.

Και τώρα φοβάμαι πραγματικά... δε θέλω να πεθάνω…”



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα med-ἄ

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης

Μουσική Σύνθεση : Rami Winston

Φωτισμοί: Παναγιώτης Γιατρός

Φωτογραφία: Lexis Raskolnikov - medἄ



Ερμηνεύουν:



Δέσποινα Κυπριζλή, Δήμητρα Πρέκα, Όλγα Χαζάπη, Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Χαρίδημος Ξενικάκης. Μαζί τους η μουσικός: Σαφήκα Καντούρα



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 40 λεπτά



Τρίτη 13 Ιουνίου στις 20:45 & Τετάρτη 14 Ιουνίου στις 22:00



Selfie-Sh



Μια ξεκαρδιστική performance για «δυνατούς» χρήστες που φλερτάρει με την αγάπη, τη μοναξιά, την κρίση, την πατρίδα, την προσφυγιά, την θρησκεία, την τέχνη, την ανεργία, την μελαγχολία, την αστρολογία, την οικογένεια, τον έρωτα… Μια παράξενη φιλία ανάμεσα σε δύο ολότελα διαφορετικά κορίτσια που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Όχι αυτόν τον απέραντο κι επικίνδυνο που βρίσκεται γύρω μας αλλά εκείνον τον άλλο, τον μικρό κι εύθραυστο που κρύβουμε μέσα μας.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Theater Can Kill

Σκηνοθεσία: Ομάδα Theater Can Kill (Κορνέλια Κυριάκη & Έλενα Τριανταφύλλου)

Φωτισμοί: Ίριδα Κανδρή

Φωτογραφίες: Δημήτρης Φιστάλοβιτς



Ερμηνεύουν:



Κορνέλια Κυριάκη, Έλενα Τριανταφύλλου



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Τετάρτη 14 Ιουνίου στις 20:45 & Πέμπτη 15 Ιουνίου στις 22:00



Αντίφωνο σε 3 Πράξεις



Ένας μαέστρος διευθύνει μια θεατρική παράσταση με τρεις πρωταγωνιστές. Οι διάχυτες ανησυχίες των τεσσάρων μήπως η παράσταση παραείναι θεατρική ή παραείναι μουσική, οδηγούν σε ένα απροσδόκητο finale δράσης. Μια performance που υποστηρίζει έναν διαφορετικό ορισμό του θεάτρου και της μουσικής, αυτοαναφερόμενη στα συστατικά της στοιχεία, στις οικείες συμβάσεις της και στις ανοίκειες σύγχρονες τεχνικές της, με χιούμορ αλλά και διερευνητική διάθεση.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα DItYP (Do It Yourself Professionally)

Κείμενο / Σύλληψη Performance: Ολίβια-Λήδα Καλούδη

Φωνητική Διδασκαλία: Μαρίτα Παπαρίζου

Μουσική Επιμέλεια: Στέφανος Βρυνιώτης

Χορογραφία 2ης & 3ης Πράξης: Βιλελμίνη-Βίλμα Ανδριώτη

Χορογραφία 1ης Πράξης: Ολίβια-Λήδα Καλούδη

Κοστούμια: Θεατρική Ομάδα DItYP



Ερμηνεύει:



Ολίβια-Λήδα Καλούδη



Ερμηνεύονται τα μουσικά κομμάτια: Amarilli mia bella, Flames must not encircle sites (τεχνικής κυκλικής αναπνοής), Whistle Tones & Polyphonic Singing, Frühlingsstimmen" (vocalise), Vox Balaenae (απόσπασμα), The Great Train Race, Lakme, (απόσπασμα, act2)



Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά





Πέμπτη 15 Ιουνίου στις 20:45 & Παρασκευή 16 Ιουνίου στις 22:00



Ποια είναι τελικά η Άννα;

(βασισμένο στο Attempts on her Life του Martin Crimp)



Ποια είναι τελικά η Άννα; Και τί σχέση έχει με έναν τηλεφωνητή που ακούγονται αλλόκοτα μηνύματα, με ένα κομμένο δέντρο που χουν χαράξει πάνω του ένα όνομα, ένα σπορ αυτοκίνητο, μια εικόνα που αφηγείται ιστορίες μιας αυτοκτονίας και με ένα υπερόπλο κατάλληλο για τη διεθνή τρομοκρατία και ταυτόχρονα για τους διώκτες της; Η Ομάδα Ετιούντ, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Υποκριτικής της Ομάδας ΝΑΜΑ, καλείται να διαλευκάνει το μυστήριο και να στοχαστεί πάνω στη Ζωή και την Τέχνη.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Ετιούντ

Σκηνοθεσία / Δραματουργία:Τάσος Καρακύκλας

Σκηνογραφική επιμέλεια-Artwork: Κλεοπάτρα Κούρτη

Μουσική επιμέλεια / Σύνθεση ήχων / Μουσική διδασκαλία: Μάτα Κούρτη

Φωτισμοί: Πάνος Κουκουρουβλής

Video Art: Κωνσταντίνος Καρδακάρης



Ερμηνεύουν:



Πέγγυ Δαμουλή, Στελλίνα Νικολάου, Γιώργος Ράγιας, Λίνα Τσαλαματά, Ηλιάνα Χατζηδημητρίου



Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Παρασκευή 16 Ιουνίου στις 20:45 & Σάββατο 17 Ιουνίου στις 22:00



Στόμα γεμάτο χώμα



Πέντε ετερόκλητοι χαρακτήρες συγκροτούν μια ένοπλη ομάδα: Η Στέλλα, σκαστή από έναν ασφυκτικό μικροαστικό περίγυρο. Ο Γιώργος, πρώην καθηγητής πανεπιστημίου και μέχρι πρότινος σεβαστό μέλος μιας μικρής επαρχιακής πόλης. Η Αλίκη, πρώην πληρωμένη δολοφόνος. Ο Μανώλης, άνεργος φωτογράφος. Ο Φραγκίσκος, ο μικρότερος της παρέας και ο πιο παρορμητικός. Κι ένας κατά λάθος όμηρος (;)

Με μια παγκόσμια σύρραξη έτοιμη να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή, με τον καθημερινό κοινωνικό πόλεμο να μαίνεται σε όλες του τις εκφάνσεις, οι πέντε ήρωες θα κληθούν να διαχειριστούν τις τεταμένες διαπροσωπικές τους σχέσεις και να υπερασπιστούν μέχρι τέλους τις επιλογές τους.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Άγρια Σκέψη

Σκηνοθεσία / Σκηνικά / Κοστούμια: Ομάδα Άγρια Σκέψη

Φωτισμοί / Videoart: Ομάδα Άγρια Σκέψη



Ερμηνεύουν:



Ευφροσύνη Βαλταδώρου, Αναστασία Δεμέστιχα, Διονύσης Λάνης, Σάββας Πογιατζής, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τύρος



Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Σάββατο 17 Ιουνίου στις 20:45 & Κυριακή 18 Ιουνίου στις 22:00

Inemuri



Δυο φίλοι συναντιούνται μετά από καιρό στη κηδεία των άλλων δυο φίλων της παρέας. Ένα έργο με αφορμή τον θάνατο, την ανδρική φιλία, τα 90’ς και την ενηλικίωση. Πόσο εύκολα μπορεί να δοκιμαστεί μια παιδική φιλία; Τι κρύβεται ανάμεσα στο 1990 και στο 2017; Ο θάνατος οδηγεί τελικά στην ενηλικίωση;



Η δοκιμασμένη στο χρόνο ομάδα «Past Perfect» παρουσιάζει μια κωμωδία γεμάτη νοσταλγία για τα χρόνια που μας έκαναν αυτό που είμαστε…



Συντελεστές:



Ομάδα Past Perfect



Ερμηνεύουν:



Γιώργος Σπάνιας, Νικόλας Φραγκιουδάκης



Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Κυριακή 18 Ιουνίου στις 20:45 & Δευτέρα 19 Ιουνίου στις 22:00



Απόγονοι του Οιδίποδα



“Πολλά είναι τα θαυμαστά κι όμως τίποτε πιο θαυμαστό απ'τον άνθρωπο”



Σοφοκλής, Αντιγόνη



Η κατάρα της γενιάς και η ατομική ευθύνη, το μίασμα και ο εξαγνισμός, ένας αλληλοσπαραγμός, μια ταφή. Πώς θα μπορούσε να διαβαστεί αυτό σε μια νέα πραγματικότητα; Πώς τα παιδιά αντιδρούν σε όσα “κληρονομούν” από τους γονείς τους; Η άστοχη ενέργεια και η παθητικότητα. Υπάρχει άραγε άλλη επιλογή; Οι συντελεστές της παράστασης, με αφορμή τα κείμενα των τριών μεγάλων τραγικών ποιητών, που αναφέρονται στον οιδιπόδειο μύθο, ανιχνεύουν πώς οι απόγονοι του Οιδίποδα, η Αντιγόνη και η Ισμήνη, ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης, δρουν ή αντιδρούν, αποφεύγοντας να δημιουργήσουν το δικό τους αξιακό σύστημα, διατηρώντας αυτό του παρελθόντος.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα synthesis

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Σημαιοφορίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κέλλυ Μίχου

Κινησιολόγος: Ειρήνη Μηλογιαννάκη

Διανομή ρόλων: Ιωάννα Μηλαθιανάκη

Φωτογράφος: Λιλή Γεωργακοπούλου

Σπικάζ: Γιάννης Καστανάκης

Παραγωγή video: Spotcity productions

Σκηνογράφοι: Κέλλυ Μίχου-Ρενάτα Μαλαβάζου



Ερμηνεύουν:



Ντόρις Θεοδωρίδη, Αντιγόνη Μαυραγάνη, Σωκράτης Ρομανίδης

Ευχαριστούμε την Εθνική Πινακοθήκη Ελλάδος για την παραχώρηση άδειας φωτογράφισης του παλιού Στρατιωτικού Αρτοποιείου Αθηνών, κτηρίου ιστορικού και διατηρητέου, και την κυρία Mridu Μακρή για την πολύτιμη καθοδήγησή της.



Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά



Δευτέρα 19 Ιουνίου στις 20:45 & Τρίτη 20 Ιουνίου στις 22:00



Σαν Θεός



Όλες οι θρησκείες είναι μία χιλιοειπωμένη θρησκεία. Ένα συνονθύλευμα Ιδεών οριοθέτησης του άπιαστου στο μέρος και το όλον του. Και πίσω από κάθε πίστη στέκεται η σιωπή του Θεού. Σε αυτήν την τομή πρόσκρουσης κυριαρχούν τα θραύσματα του ανθρώπου. Σαν Θεός , δηλαδή ο εν δυνάμει Θεός. Ο κάθε και κανένας Θεός ή ο ίδιος ο άνθρωπος.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Hamlet Machine

Κείμενο / Σκηνοθεσία: Αμέλια Ελευθεριάδου

Σύμβουλος υποκριτικής: Γιάννης Παπαγιάννης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκος Μαρνάς

Μουσική: Δημήτρης Δημάκης

Video artist: Μαρία Mπελεγρίνη

Φώτα / Ήχος: Alexander Kravitz



Ερμηνεύουν:



Βασιλική Βλαχούλη, Δημήτρης Δημάκης, Μαγδαλένα Κεραμάρη, Δημήτρης Κυπραίος, Σάντυ Μακροπούλου, Νίκος Μαρνάς, Μιχαηλία Μουσάκου, Ελπίδα Παπαμήτσου, Χρυσή Χατζηβασιλείου



Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά



Τρίτη 20 Ιουνίου στις 20:45 & Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 22:00



Love me Bro



Σε μία μικρή πόλη της Ελλάδας ζουν ο Τζίμης, ένας πλασιέ φτηνών αρωμάτων, και ο Τόνυ, ο μικρότερος αδελφός του. Σ’ ένα σπίτι όπου τα κόμικς και τα γυναικεία παπούτσια δεσπόζουν, τα δύο αδέλφια, έχοντας αναπτύξει μία περίεργη σχέση, συμβιώνουν και αναζητούν -ο ένας μέσω του άλλου- μια καλύτερη ζωή. Α, έχουν και έναν σκύλο. Τον Ομάρ.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Έξω φρενών

Kείμενο / Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαρμαρινός

Βοηθοί σκηνοθέτη: Νεκταρία Μπουζάκη, Ντόρα Κοπανιά

Μακιγιάζ: Lenia Saw

Σκηνογραφική / Ενδυματολογική επιμέλεια: Ελένη Πριόνα

Φωτισμοί: Νεκταρία Μπουζάκη, Ντόρα Κοπανιά

Βίντεο: Πέτρος Μαρμαρινός, Αισιοπούλου Μαριαλένα



Ερμηνεύουν:



Βασίλης Πουλάκος, Δημήτρης Δαμιανός, Νικολέτα Παπανικολάου, Ηρώ Λαζή



Διάρκεια παράστασης: 40 λεπτά



Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 20:45

Cinderella: όσα δεν ξέρετε



Κωμικός αυτοσχεδιασμός



«Μια φορά κι ένα καιρό, ήταν μια όμορφη και καλόκαρδη κοπέλα που ζούσε σε ένα μεγάλο σπίτι με τη μητριά της και τις δύο κόρες της…»



Είναι αλήθεια πως ένα παραμύθι κατά την αφήγηση εξελίσσεται πάντα σ’ έναν δικό του, ξεχωριστό, μαγικό κόσμο. Μπορεί, επίσης, να έχει πάντα την ίδια αρχή, όπως μας την έμαθαν, όμως κάθε φορά που τελειώνει, εμείς γνωρίζουμε γι’ αυτό περισσότερα από ποτέ. Όσο για τους ήρωες του παραμυθιού, δεν χωρά αμφιβολία! Οι ήρωες είναι αυτοί που μας οδηγούν από το ψέμα στην αλήθεια της ζωής.

Ποιος δεν γνωρίζει λοιπόν τη Σταχτοπούτα ή αλλιώς τη Cinderella; Aκόμα και οι Γλυκές Ρέγγες τη γνωρίζουν και γι’ αυτό το λόγο, θέλησαν να την αφηγηθούν στο κοινό τους με έναν δικό τους, ξεχωριστό τρόπο. Η αφήγηση δεν περιλαμβάνει μόνο την ιστορία που όλοι γνωρίζουμε, αλλά περιγράφει και όλα όσα δεν ξέραμε μέχρι σήμερα στην πλοκή και εξέλιξή της ή, με άλλα λόγια, όσα κανείς δεν ‘τόλμησε’ ποτέ να εκφράσει γι’ αυτήν, μέσα από σκηνές κωμικού θεατρικού αυτοσχεδιασμού (Ιmprov Τheatre).



Οι «Γλυκές Ρέγγες» είναι μια ομάδα ανθρώπων, που με την τρομερή τους ενέργεια, τον ανεξάντλητο ενθουσιασμό και την αγάπη τους για τον κωμικό θεατρικό αυτοσχεδιασμό έχουν πετύχει να διαγράψουν μέχρι σήμερα μια πολύ επιτυχημένη πορεία παραστάσεων, αλλά και να κάνουν τον αυτοσχεδιασμό τρόπο ζωής στην καθημερινότητά τους.



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα Γλυκές Ρέγγες

Ερμηνεύουν:

Γιούλη Βομπίρη, Πέγκυ Δαμουλή, Ιπποκράτης Τροβάς, Κλαίρη Χατζηγιάννη, Ελίνα Χριστοδουλάκη



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Πέμπτη 22 Ιουνίου στις 20:45 & στις 22:00



Emotions Projects



Έρωτας..Ζήλια.. Έλλειψη εμπιστοσύνης..Αγάπη.. Απόρριψη.. Εξάρτηση.. Ποιά αγάπη..Ενοχές.. Φόβος.. Θυμός..Δεν θέλω να δώσω..Σ’ αγαπάω..δεν θέλω να νιώσω..Κρυώνω..Αγάπη..Θα φύγεις..ΑΓΑΠΗ……



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα ΑΝΑΧάΤΑ

Σύλληψη / Κίνηση / Σκηνοθεσία: Ασπασία Μηλιαράκη



Ερμηνεύουν:



Γαρυφαλιά-Αγλαία Μπάκουλα, Λευτέρης Καραδήμας, Κατερίνα Βουλαδάκη, Αλίνα Πουζάνοβα, Δώρα Τσιαμπούρη, Γιάννης Οικονόμου, Ελένη Λόντου, Χάρης Κίτσιος, Μαρία Ιερείδου, Κατερίνα Κρίστενσεν-Κουφάκη, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Ειρήνη Ντουλάκη, Πασχάλης Γκένιος



Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά



Παρασκευή 23 Ιουνίου στις 20:45



Όλα τα βουβά πρόσωπα



Μία παράσταση βασισμένη στην ιστορική τραγωδία του Marlowe Εδουάρδος Β΄, αναφερόμενο σε ιστορικά πρόσωπα του 1307.



Τι συμβαίνει όταν υπάρξει η δυάδα σε έναν κόσμο αποτελούμενο από συντονισμένες μονάδες;

Η φράση του Εδουάρδου στον αγαπημένο του Γκάβεστον, μας θυμίζει ποιος είναι ο καταλύτης της τραγωδίας:



...Φτάνει να σε έβλεπα να μου χαμογελάς και να με παίρνεις αγκαλιά...



Συντελεστές:



Θεατρική Ομάδα ensemble23

Σκηνοθεσία: Ευάγγελος Κοσμίδης

Δραματουργία: Ευάγγελος Κοσμίδης, Μάριος Κωσταντίνου

Σκηνογραφία: Χρυσά Γκούμα

Φωτισμοί: Ευάγγελος Μαρούλης



Ερμηνεύουν:



Δημήτρης Βαλιώτης (τύμπανα ), Γιώργος Γκρίνιας, Ιάσωνας Ζάραγκας (σαξόφωνο ), Χάρης Ηλιάδης, Εμμανουέλλα Κοντογιώργου, Μάριος Μορφίδης (πιάνο ), Αντωνία Τεκνετσίδου



Δείτε το τρέιλερ:





Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά