Ανακοινώθηκαν τα βραβεία Πούλιτζερ για το 2024, που παραδοσιακά αποτελούν την ύψιστη διάκριση για την αμερικανική δημοσιογραφία.

New York Times (ΝΥΤ) και Washington Post (WP) σάρωσαν στη φετινή απονομή, αποσπώντας από τρία βραβεία, που δίνονται από ειδικό συμβούλιο του πανεπιστημίου Κολούμπια, το οποίο διαχειρίζεται το κληροδότημα που άφησε ο Τζόζεφ Πούλιτζερ στο εκπαιδευτικό ίδρυμα με το θάνατό του το 1911 με σκοπό να δίνονται τα συγκεκριμένα βραβεία και να δημιουργηθεί μια σχολή δημοσιογραφίας στο πανεπιστήμιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατά την έναρξη της τελετής, το συμβούλιο απένειμε ειδική μνεία στο γενναίο έργο των Παλαιστινίων δημοσιογράφων που καλύπτουν τη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και στους συναδέλφους τους που πέθαναν ενώ εργάζονταν στο ρεπορτάζ στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Δεν παρέλειψε επίσης να υπογραμμίσει τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται ο κλάδος της δημοσιογραφίας, αφού πέρυσι μόνο χάθηκαν 3.000 θέσεις εργασίας και 4.000 βιβλία λογοκρίθηκαν.

To read more about the 2024 #Pulitzer winners and nominated finalists, click below. https://t.co/lh83to0Z7H

Το βραβείο «Δημόσιας Υπηρεσίας» (Public Service), το θεωρούμενο ως κορυφαίο μεταξύ των Πούλιτζερ, απονεμήθηκε στον ανεξάρτητο οργανισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας ProPublica για την έρευνα και το ρεπορτάζ που πραγματοποίησε σχετικά με μια σειρά αμφιλεγόμενων οικονομικών ανταλλαγμάτων – όπως πολυτελή δώρα και ταξίδια – που έλαβαν μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ από πάμπλουτους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα ο δικαστής Κλάρενς Τόμας. Μάλιστα, έπειτα από τις αποκαλύψεις, το Ανώτατο Δικαστήριο θέσπισε νέο κώδικα δεοντολογίας.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι ΝΥΤ επιβραβεύτηκαν για την κάλυψη της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο και τον αποτυχημένο ρόλο των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών να προειδοποιήσουν για τα χτυπήματα, για τα ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χάνα Ντράιερ σχετικά με την παράνομη εργασία παιδιών μεταναστών στις ΗΠΑ και τις κυβερνητικές αποτυχίες που τη διαιωνίζουν, καθώς και για το εξαιρετικό και αμερόληπτο πορτρέτο μιας οικογένειας που πρόσφερε η συνεργάτης των ΝΥΤ Κέιτι Ένγκελχαρτ για τη «νομική και συναισθηματική μάχη» που δίνει ενάντια στα προβλήματα άνοιας της μητέρας.

So honored by this. I hope it brings more attention to the plight of working migrant children. https://t.co/U0I4wZnfnE

— Hannah Dreier (@hannahdreier) May 7, 2024