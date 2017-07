Ατύχημα στα πλατό του Walking Dead

Άλλο ένα ατύχημα σημειώθηκε στα πλατό τηλεοπτικής σειράς. Αυτή τη φορά το ατύχημα έγινε στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς φαντασίας The Walking Dead, με θύμα τον κασκαντέρ Τζον Μπερνέκερ.Σύμφωνα με το περιοδικό Page Six, ο Μπερνέκερ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ύστερα από πτώση σε τσιμεντένιο δάπεδο από ύψος περίπου 10 μέτρων.Ο νεαρός κασκαντέρ μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο της Ατλάντα, όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.Τον Μπερνέκερ τον έχουμε δει να συμμετέχει στις επικίνδυνες σκηνές των ταινιών «Τρέξε», «The Fate of the Furious» και «Αγώνες Πείνας - Επανάσταση, μέρος 2ο».