Event στο μετρό του Βερολίνου με τους U2

Οι U2 βρέθηκαν στο Βερολίνο για την προώθηση του καινούργιου άλμπουμ τους («Songs of Experience»), πήραν το μετρό στο Ολυμπιακό Στάδιο (τη γραμμή U-Bahn 2) και έδωσαν μια μίνι συναυλία, ξαφνιάζοντας ευχάριστα και... μουσικά 200 επιβάτες περίπου.



Το live ήταν ακουστικό και στιγμιότυπα μεταδόθηκαν από τη γερμανική τηλεόραση.



Αν και μοιάζει να ήταν αυθόρμητο το event, κάθε άλλο παρά τέτοιο ήταν. Ο συρμός είχε νοικιαστεί από την εταιρεία, στην οποία δισκογράφουν οι U2, και ανάμεσα στους θεατές ήταν και μια παρέα φανατικών οπαδών του συγκροτήματος.



Η συναυλία κράτησε 15 λεπτά περίπου και το συγκρότημα έπαιξε μεταξύ άλλων το ολοκαίνουργιο «Get Out Of Your Own Way», μαζί με επιτυχίες όπως «Sunday Bloody Sunday» και «One».



Το video από το live έχει τίτλο «U2 in der U2» και είναι διαθέσιμο στο Youtube.





Πηγή: athensvoice.gr