Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο του αποκλεισμού από όλες τις διοργανώσεις βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, αν οι «πολίτες» κριθούν ένοχοι για τις 115 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τους κανόνες του αγγλικού Financial Fair Play.

Αυτό αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η «Telegraph», η οποία τονίζει αν καταδικαστούν οι πρωταθλητές Αγγλίας τότε κινδυνεύουν να τεθούν εκτός από όλες τις διοργανώσεις (Premier League, Κύπελλο και το Λιγκ Καπ Αγγλίας, το Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων).

Η ακρόαση για την πολύκροτη υπόθεση ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα και όπως είναι φυσικό οι «πολίτες» κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα για να μάθουν τις πιθανές ποινές τους, εφόσον φυσικά κριθούν ένοχοι.

