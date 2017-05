Η Ατομική Έκθεση Φωτογραφίας «A woman to love II» στη Βαρκελώνη – προ παρουσίαση στο Cascara, Μελίσσια-Αθήνα

Η Ατομική Έκθεση Φωτογραφίας «A woman to love II» παρουσιάζεται στη Βαρκελώνη – προ παρουσίαση στο Cascara, Μελίσσια-ΑθήναΟ SPAP Photography (φωτογράφος Σπύρος Παπαδάτος) παρουσιάζει, με το δικό του μάτι, πόζες γυναικείας ομορφιάς που απεικονίζουν την πλαστικότητα και αρμονία του γυναικείου σώματος και την καλλιτεχνική ευαισθησία του δημιουργού τους.Μεταξύ των έργων της έκθεσης το διεθνώς βραβευμένο πορτραίτο: «Maria Woman» - HM FIAP Awarded Author (Honorary Mention from Federation Internationale De L'Art Photographique - Έπαινος από τη Διεθνή Ένωση Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, συντελεστές: Stylist, Make Up Artist: Ζωή Ευθυμοπούλου & Model: Μαρία Μελεούνη) το οποίο διακρίθηκε στον διεθνή διαγωνισμό 10th International Salon-circuit of Art Photography «With Love to Women» - 2015.Σε συνέχεια της πρώτης παρουσίασης της έκθεσης του SPAP Photography «A Woman to Love II» στο πολιτιστικό κέντρο Μπενετάτος του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού τον Μάιο-Ιούλιο του 2016, και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της ξεκίνησε Tour και παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2017 στην Δημοτική Πινακοθήκη του Ηρακλείου Κρήτης σε ένα ιστορικό κτήριο, τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου (καθεδρικός ναός που κτίστηκε από τους Ενετούς το 1239). Πλεόν ταξιδέυει στο εξωτερικό σε μια από τις κορυφαίες πολιτιστικές Ευρωπαικές πόλεις και παρουσιάζεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στο σημαντικό πολιτιστικό κέντρο Ateneu Sagrerenc - Espai 30.Για όσους δεν θα δουν την έκθεση στη Βαρκελώνη θα πραγματοποιηθεί μια προ-παρουσίαση (Vernissage) της έκθεσης SPAP Photography «A Woman to Love II»-Barcelona στην Αθήνα στο Cascara all day Bar στα Μελίσσια, έναν νέο πολύ όμορφο χώρο ο οποίος αγκάλιασε την καλλιτεχνική αυτή προσπάθεια από την πρώτη στιγμή. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν νέα έργα σε σχέση με την αρχική παρουσίασή της στην Αθήνα - προ ενός έτους, κάποια εκ των οποίων -όπως το «Maria Woman 2»- απέσπασαν νέες διακρίσεις σε πολύ σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς καλλιτεχνικής φωτογραφίας ως Selected Author (ανάρτηση) στο: «NEW Bi - Continental Photo Circuit 2016» αλλά και στον ιστορικό κορυφαίο διεθνή διαγωνισμό «TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 2017» της Αυστρίας , ως μέλος της ομαδικής συμμετοχής της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας (ΕΦΕ) η οποία κατέκτησε Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία Best Mixed Clubs.Τα εγκαίνια της προ-παρουσίασης (Vernissage) της έκθεσης SPAP Photography «A Woman to Love II»-Barcelona στο Cascara-Μελίσσια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Μαίου 2017, στις 20.00 το απόγευμα. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως και την Τετάρτη 10 Μαίου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.Θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της έκθεσης στη Βαρκελώνη το Σάββατο 13 Μαίου 2017, στις 19.00 το απόγευμα. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως και τη Παρασκευή 26 Μαίου 2017 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.Εγκαίνια προ-παρουσίασης (Vernissage) έκθεσης SPAP Photography “A Woman to Love II”-Barcelona στο Cascara-Μελίσσια: Τετάρτη 3 Μαίου 2017 -20:00Καλλιτεχνική Επιμέλεια Έκθεσης: Τούλα Μπράτη- ΚόκκαληΔιάρκεια: 8 ημέρες, Τετάρτη 3 Μαίου 2017 έως και Τετάρτη 10 Μαίου 2017Ώρες - κάθε ημέρα: 19:00 - 23:00 (η έκθεση θα είναι προσβάσιμη στο κοινό όλες τις ώρες λειτουργίας του Cascara)Διεύθυνση: Cascara-all day Bar, Παναγή Τσαλδάρη 21, 15127 Μελίσσια - ΑθήναΤηλέφωνο Cascara-all day Bar - έκθεσης: +30 213 043 1495Email: info@SpapPhotography.comΕγκαίνια έκθεσης SPAP Photography «A Woman to Love II» - Barcelona - πολιτιστικό κέντρο Ateneu Sagrerenc Espai 30: Σάββατο 13 Μαίου 2017 -19:00Καλλιτεχνική Επιμέλεια Έκθεσης: Τούλα Μπράτη- ΚόκκαληΔιάρκεια: 14 ημέρες, Σάββατο 13 Μαίου 2017 έως και Παρασκευή 26 Μαίου 2017Ώρες - καθημερινές: 17:00 - 21:00Διεύθυνση: Πολιτιστικό κέντρο Ateneu Sagrerenc-Espai30, Carrer Hondures 30 -08027 Barcelona - SPAINΤηλέφωνο πολιτιστικού κέντρου Espai 30 - έκθεσης: +34 935 15 76 54Email: info@SpapPhotography.com