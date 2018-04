Η Κλέλια Χαρίση παρουσιάζει τη νέα της ποιητική συλλογή στον Ιανό

Οι εκδόσεις «Ιανός» παρουσιάζουν τη νέα ποιητική συλλογή της Κλέλιας Χαρίση με τίτλο «Αλλαγή φρουράς» - Change of guard, την Τρίτη 17 Απριλίου.



Θα μιλήσουν οι:



Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ ποιήτρια - μεταφράστρια



Λάκης Παπαδόπουλος συνθέτης-ερμηνευτής



Πάνος Σόμπολος δημοσιογράφος - πρώην πρόεδρος ΕΣΗΕΑ



Τάσος Λέρτας πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών - Διδάκτωρ Παντείου Πολιτικών επιστημών και Ιστορίας



Σωκράτης Δεληβογιατζής καθηγητής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ



Απαγγέλουν:



Αλέξης Κωστάλας

Σαπφώ Ματσιώρη παραγωγός Real Fm

Ιωάννης Παπουτσάκης δημοσιογράφος ΕΡΤ-ποιητής

Χρήστος Αθανασόπουλος φιλόλογος-ποιητής



Ερμηνεύουν τραγούδια της Κλέλιας Χαρίση αλλά και τραγούδια που αγαπήθηκαν οι: Κρινιώ Νικολάου, Αργυρώ Καπαρού, Βίκυ Καρατζόγλου



Η εκδήλωση θα προβάλλεται ζωντανά και στο ianos.gr



Τρίτη 17 Απριλίου στις 21:00 στον ΙΑΝΟ, Σταδίου 24.



Λίγα λόγια για το βιβλίο:



Μετάφραση: Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ

Έργα εξωφύλλου & εσωτερικού: Νεκτάριος Αποσπόρης

Καλλιτέχνες: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Λάκης Παπαδόπουλος, Κρινιώ Νικολάου, Τζώρτζια (Μπλε) και Ζωή Τηγανούρια

Επιμέλεια: Μαρία Μουτσίου

Εκδόσεις IANOS, 2018



Οι εκδόσεις IANOS εκδίδουν τη νέα ποιητική συλλογή της Κλέλιας Χαρίση με τίτλο «Αλλαγή φρουράς - Change of guard».

«Αλλαγή Φρουράς ζητούν τα μάτια μου απο τα μάτια της σοφίας..»



«My eyes seek a change of Guard from the eyes of Wisdom...»



Αυτή η δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη γραφή, τη «γραφή της ψυχής», και καλεί τους αναγνώστες να κάνουν το ταξίδι της ανάγνωσης, το οποίο θα τους χαρίσει τη χαρά της ανακάλυψης.



Ὁμηρικὰ τὰ Ἔπη τῆς ζωῆς μας, δὲν λέω,

πές μου ὅμως…

ἂν τελικά, ἡ Ἰθάκη εἶναι μέρος τοῦ μύθου,

ἢ ἂν ἡ ἀλήθεια πραγματεύεται τὸν μύθο της,

ἀνάμεσα σὲ Τρωικοὺς πολέμους

Νιάτων-Ἐμπειρίας!



Όπως αναφέρει η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ στον πρόλογο, «Ἀνάμεσα στὸν μύθο τῆς ἀλήθειας καὶ στὴν ἀλήθεια τοῦ μύθου, κινεῖται ἡ ποίηση τῆς Κ.Χ. καὶ ἡ πολυδαίδαλη ποιητική της γλώσσα ρίχνει περισσότερο φῶς στὸν ὁρίζοντα τῆς ποίησης».



Το έργο του εξωφύλλου είναι του Νεκτάριου Αποσπόρη. Η ποιητική συλλογή περιλαμβάνει στίχους που μελοποιήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από εξαιρετικούς σύγχρονους δημιουργούς, όπως ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Λάκης Παπαδόπουλος, η Κρινιώ Νικολάου, η Τζώρτζια (ΜΠΛΕ), η Ζωή Τηγανούρια, ενώ τη μετάφραση ανέλαβε η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ.