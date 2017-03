«Εισβολή Τέχνης - Art Invasion» του Κ. Ευαγγελάτου στη Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Leeds

Στη Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Leeds της Αγγλίας- School of Physics and Astronomy, University of Leeds, U.K. θα παρουσιαστεί η νέα ζωγραφική σειρά έργων του γνωστού εικαστικού και θεωρητικού Κώστα Ευαγγελάτου από 20-27 Μαρτίου 2017. »Τίτλος της πρωτότυπης και ιδιότυπης έκθεσης- εγκατάστασης είναι: Εισβολή Τέχνης - Art Invasion.Τα έργα της έκθεσης εμπνεύστηκε ο καλλιτέχνης από τις επιστημονικές ανακοινώσεις των διεθνών Συμποσίων Τοπολογικής Κβαντικής Πληροφορικής που είχε παρακολουθήσει το 2013, 2014 2015 και 2016 στο Παλαιό Πανεπιστήμιο-Μουσείο Αθηνών.Στα Συμπόσια αυτά λειτουργούσαν παράλληλα εκθέσεις έργων του, ενώ το 2014 είχε μιλήσει στο Συμπόσιο και ο ίδιος στην αγγλική γλώσσα για τη χρήση μαθηματικών και εννοιολογικών συμβόλων στη σύγχρονη τέχνη. Το 2012, δύο ζωγραφικά σχέδια του κόσμησαν το βιβλίο - Introduction to Topological Quantum Computation, Jiannis K. Pachos, edition Cambridge University Press, που παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Poincare Institute - Ινστιτούτο Πουανκαρέ στη Σορβόνη, Παρίσι.Η ενασχόληση του Κώστα Ευαγγελάτου με την εννοιακή εικαστική έκφραση που βαίνει σε νέα εκφραστικά πεδία με αφορμή επιστημονικά θεωρήματα και νέες ερευνητικές διατυπώσεις ξεκίνησε χρόνια πριν κατά τη διάρκεια των εικαστικών και θεωρητικών σπουδών του στη Νέα Υόρκη. Από τότε έχουν παρουσιαστεί ατομικές εκθέσεις με έργα του που ανήκουν στη μεγάλη ενότητα των Συλλήψεων - Conceptualizations καθώς και εκδόσεις τέχνης, portfolioς με αναλυτικά κείμενα.Κύριες εκθέσεις με εννοιολογικά έργα του από το 1984 στη Νέα Υόρκη μέχρι σήμερα: Writers and Books Inc, Rochester, N.Y 1984, Lowenstein Library Gallery, Fordham University at Lincoln Center, N.Y.C. 1985, Hellenic-American Union, Aθήνα 1986, Gallery «F», Αθήνα 1989, 1990, Centre Culturel «Les Fontaines», Chantilly, France 1988, Αίθουσες τέχνης «Επίπεδα», ομαδική, Αθήνα 1991, «Ιδεογραφίες», Gallery DADA, Αθήνα 1991, «Winterschool», Glasgow, διεθνής έκθεση 1994, Opus 39 Gallery, Nicosia, Κύπρος 1996, Κέντρο Αρχιτεκτονικής, Δήμος Θεσσαλονίκης 1997, Galerie Dockhans, Paris 1997,1999, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Αναδρομική «Scriptorium», Αθήνα 1999, Le Centre de Sevres, «Les portraits et les payssages lettristes», Paris 2007, 2008, La Maison De La Grece, Paris 2008, 2010, Μνημείο «Bey Hamam», Θεσσαλονίκη 2010, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων «Scriptorium II», Αθήνα 2010, Ionian Center for the Arts and Culture, Μεταξάτα Κεφαλονιάς 2012, Le Centre de Sevres «Chemins enchevetres», Paris 2012.Οι εννοιακές συνθέσεις του καλλιτέχνη καλύπτουν χρονικά όλο σχεδόν το φάσμα των πρωτότυπων Συλλήψεων του - Conceptualizations με βάση γεωμετρικά επίπεδα, ρολά τηλετύπων και γλυπτικές κατασκευές στο χώρο. Παράλληλα με τις άλλες χαρακτηριστικές ενότητες του έργου του (Σωματογραφίες, Νεφελογραφίες, Ιδεομορφίες) αποτελούν την ιδεογραφική αισθητική κατάθεση του ιδιότυπου στυλ του, και τον τοποθετούν χρονολογικά στους πρωτοπόρους εκπροσώπους της τέχνης του lettrism (γραμματογραφίας) και της σύγχρονης αισθητικής αναζήτησης με δεδομένα της επιστημονικής έρευνας.Συνδυάζοντας τη φυσική, τα μαθηματικά και την πληροφορική, τοπολογικοί κβαντικοί υπολογιστές είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος χώρος έρευνας, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση των κβαντικών εξελίξεων που δεν επηρεάζονται από σφάλματα. Η κατασκευή των τοπολογικών συστημάτων, οι ιδιοτητές τους και η υπολογιστική τους ισχύ βοηθούν την κατανόηση της ύλης και των αδιερεύνητων φάσεων της. Ο εικαστικός και θεωρητικός Κώστας Ευαγγελάτος δίνει με χειρονομιακό χαρακτήρα και ζωγραφικό τρόπο ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική διαίσθηση πίσω από τις μαθηματικές έννοιες σε αυτό το νέο και συναρπαστικό πεδίο εννοιακής εικαστικής έρευνας που εκτυλίσσεται συναρπαστικά στην εξωτική επιπεδοχώρα .Στο πλαίσιο της έκθεσης θα γίνει και μια επιστημονική παρουσίαση από τον αρμόδιο καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Κ. Πάχο σχετικά με το Νόμπελ Φυσικής του 2016, με θέμα τις Τοπολογικές φάσεις της ύλης.Το θέμα αυτό που είναι και το κεντρικό πεδίο της έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Leeds, και θεωρητικό αντικείμενο μελέτης των Συμποσίων στο Παλαιό Πανεπιστήμιο-Μουσείο Αθηνών, διέπει τα εικαστικά εκθέματα του Κώστα Ευαγγελάτου.Η Art Invasion θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Σχολής Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Leeds με την σύμπραξη μεταπτυχιακών φοιτητών κβαντικής τοπολογίας και διαδραστικές μεθόδους επικοινωνίας.https://www.theory.leeds.ac.uk/jiannis-pachos/art-exhibition.html