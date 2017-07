O θρύλος Σερ Άντονι Χόπκινς πρωταγωνιστής στην καμπάνια του οίκου Brioni

Ο οίκος Brioni επαίρεται ότι «ράβει θρύλους από το 1945», τη χρονιά που ιδρύθηκε στη Ρώμη και εφέτος γιορτάζει με μια ακόμη συνεργασία που έχει κάνει αίσθηση παγκοσμίως στον χώρο της μόδας.Ο κορυφαίος ερμηνευτής σερ Άντονι Χόπκινς είναι ο πρωταγωνιστής στην καμπάνια του οίκου για την κολεξιόν Φθινόπωρο 2017- Χειμώνας 2018 και πόζαρε μπροστά στον φακό του φωτογράφου Gregory Harris. Η καμπάνια του οίκου θα κάνει πρεμιέρα στις διαφημιστικές πινακίδες στα αεροδρόμια της Ρώμης, στον αερολιμένα Malpensa στο Μιλάνο και στο Πεκίνο, την 1η Σεπτεμβρίου. Ακολούθως θα εμφανιστεί σε επιχειρηματικές και οικονομικές εφημερίδες στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων των «The Wall Street Journal», «The Financial Times», «The New York Times», «Frankfurter Allgemeine Zeitung» και «Nikkei Business Publications», καθώς και σε ένθετα των εφημερίδων, όπως το «T Magazine» και το «WSJ. Magazine».Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ουαλός ηθοποιός, από το 2016 υποδύεται τον ρόλο του δρος Ρόμπερτ Φορντ στην παινεμένη από τους κριτικούς τηλεοπτική σειρά «Westworld». Τον προηγούμενο μήνα, ο σερ Άντονι Χόπκινς προσήλθε φορώντας δημιουργίες του οίκου Brioni στην πρεμιέρα της ταινίας «Transformers: The Last Knight», στο Σικάγο (στην ταινία υποδύεται τον ρόλο του Άγγλου Λόρδου σερ Έντμουντ Μπάρτον, για τον οποίο ρόλο έχει προταθεί για βραβείο Emmy).Η καριέρα του Σερ Χόπκινς περιλαμβάνει εξαιρετικά επιτυχημένες εμφανίσεις στη σκηνή, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση για σχεδόν πέντε δεκαετίες. «Η σειρά των εμβληματικών του παραστάσεων, τα ποικίλα βραβεία και η κομψή φύση του τον επιβεβαιώνουν ως την απόλυτη έμπνευση για τον άνδρα της Brioni», αναφέρει ο οίκος για την επιλογή.