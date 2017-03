Open House Athens 2017 στο Μέγαρο!

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο Open House 2017-ΟΗΑ 2017, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής. Έτσι, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους του, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Απριλίου (11.00-16.00) με τη βοήθεια εθελοντών ξεναγών, που θα δώσουν στους επισκέπτες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την αρχιτεκτονική και την ακουστική του ΜΜΑ καθώς και για τις εκδηλώσεις του. Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Tην Παρασκευή 31/3, στο πλαίσιο του OHA 2017, θα πραγματοποιηθεί η δράση Open School, που απευθύνεται σε μαθητές και σπουδαστές. Σε αυτές προγραμματισμένες ξεναγήσεις συμμετέχουν μαθητές του Αρσακείου Ψυχικού, του 1ου Γυμνασίου Καισαριανής, του ΔΙΕΚ Χαϊδαρίου, του 15ου Γενικού Ενιαίου Λυκείου Αθηνών και του 1ου Λυκείου Γλυφάδας.



H περιήγηση στο Μέγαρο αρχίζει από το M Shop Café 2 (είσοδος από Βασιλίσσης Σοφίας) και συνεχίζεται με μια στάση στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», με σύντομη αναφορά στο έργο της.



Στη συνέχεια, οι επισκέπτες θα προχωρήσουν στην πλατεία της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη.



Ακολουθεί η ξενάγηση στο Φουαγιέ Πλατείας της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης. Η ξενάγηση καταλήγει στον χώρο των Εκδοτηρίων Εισιτηρίων στο Φουαγιέ Ισογείου. Όσοι από τους επισκέπτες το επιθυμούν, μπορούν επίσης να περιηγηθούν στον Κήπο του Μεγάρου (χωρίς συνοδεία ξεναγών).



Το Open House μετρά ήδη τέσσερα χρόνια στην Αθήνα



Η δράση Open House έχει πραγματοποιηθεί ήδη τρεις χρονιές στην πόλη των Αθηνών (4-6 Απριλίου 2014, 15-17 Μαΐου 2015, 15-17 Απριλίου 2016), με μεγάλη ανταπόκριση από το ευρύ κοινό. Το 2016 στο πρόγραμμα συμμετείχαν 450 εθελοντές, οι οποίοι επιμελήθηκαν τις ξεναγήσεις σε 91 χώρους, ενώ σημειώθηκαν συνολικά περίπου 29.000 επισκέψεις μέσα σε ένα τριήμερο.



Η ιδέα άρχισε από το Λονδίνο το 1992 και μέχρι σήμερα έχει διαδοθεί σε περισσότερες από 35 πόλεις ανά την υφήλιο. Η δράση Open House προσκαλεί το ευρύ κοινό να εξερευνήσει και να κατανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής και του δομημένου περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο, για ένα διήμερο, δημόσια και ιδιωτικά κτήρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό δωρεάν, και η πόλη μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό μουσείο, με εκθέματα τα ίδια της τα κτήρια και την αρχιτεκτονική τους.



Στο φετινό ανανεωμένο πρόγραμμα του OPEN HOUSE Athens οι συμμετέχοντες θα ξεναγηθούν σε πάνω από 100 Κτήρια και χώρους από 450 Εθελοντές. Το πρόγραμμα έχει επίσης εμπλουτιστεί με παράλληλες δράσεις, ώστε να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο κοινό.



Ως παράλληλες δράσεις, από τις 31 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου, έχουν προγραμματιστεί ξεναγήσεις για ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος όπως τμήματα μαθητών και σπουδαστών (Open School), ξεναγήσεις σε δημιουργικούς και παραγωγικούς χώρους της πόλης (Made In Athens powered by jamjar.gr), ποδηλατικές ξεναγήσεις (Open Bike), περιηγήσεις για πρώτη φορά στα κτήρια της Αμερικανικής και της Νορβηγικής Πρεσβείας (Open Embassy) αλλά το καθιερωμένο πάρτι λήξης (Time to Close Party). Μετά το τέλος της εκδήλωσης, το κοινό μπορεί να ψηφίσει το αγαπημένο του κτήριο στην ιστοσελίδα του OHA (PAPASTRATOS OPEN VOTE). Επίσης, διεξάγονται ο διαγωνισμός OPEN YOUR PORTFOLIO, με βραβείο μια υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από τη Σχολή Βακαλό Art & Design καθώς και ο διαγωνισμός φωτογραφίας στο instagram OPEN PHOTO.



To Open House Athens πραγματοποιείται φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του ΕΟΤ καθώς και με την υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού.



