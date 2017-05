Πρόγραμμα εκδηλώσεων - Μάιος 2017 στην Αίθουσα Συναυλιών «Λούλη Ψυχούλη»

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών «Λούλη Ψυχούλη» για τον Μάιο.



Σάββατο 27 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



TRIO PROVENZO



Φίλανδρος Κάρρας, κλαρινέτο

Ανδρέας Σπυρόπουλος, φαγκότο

Έλενα Λαζαρέτου, πιάνο



F. Mendelssohn, A. Nikolsky, B. Douglas, J. Brahms



Τρίτη 30 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



SWINGING JAZZ ATHENAEUM



Τα ατελιέ του Ωδείου ATHENAEUM παρουσιάζουν αντιπροσωπευτικά ρεύματα Jazz του 20ου αιώνα.



Διδασκαλία: Σύλβιος Σύρρος, Γιώργος Μικρός, Αναστάσης Γούλιαρης, Αρίωνας Γυφτάκης, Σπύρος Μάνεσης.



Στο Κελάρι του ATHENAEUM



Είσοδος ελεύθερη



Τετάρτη 31 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ATHENAEUM



Ρεσιτάλ Κιθάρας



Μαριλένα Σύψα



J. Rodrigo, M. de Falla, R. Dyens και B. Britten



Η Μαριλένα Σύψα τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο στις διπλωματικές της εξετάσεις το 2015



5ο Σεμινάριο κιθάρας με τον Γιώργο Μουλουδάκη στο Athenaeum



“Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΕΝΟΠΛΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ”



13-15 Μαΐου 2017



Athenaeum



Αδριανού 3, 10555 Αθήνα (Θησείο)



Τηλ: +302103211987,49,55 & Fax: + 302103211196



e-mail: contact@athenaeum.com.gr



http://www.athenaeum.com.gr



Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο



& ΩΔΕΙΟ



ΑΤΗΕΝΑΕUΜ



2017 ΕΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ



ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

ΛΟΥΛΗ ΨΥΧΟΥΛΗ



ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ



Μάιος 2017



ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ



Τρίτη 2 Μαΐου - 8.30 μ. μ.



SWINGING JAZZ ATHENAEUM



Παρασκευή 5 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



VENTO DI PASSIONE



Νοσταλγικές διαδρομές στη μαγεία του tango με έργα για δυο πιάνα του Astor Piazzolla να εναλλάσσονται με αγαπημένα τραγούδια των Ν.Rota, Cano, Α.Ramirez,

Α. Velasquez, Κ. Weill, Α. Piazzolla.



Piano duo



Όλγα Βασιλειάδου - Ρένα Μπέκα



Σουζάνα Γιαννακοπούλου, μέτζο σοπράνο

Έλλη Αρβανίτη, μέτζο σοπράνο

Ρένα Μπέκα, σοπράνο

Διονύσης Καλογερόπουλος, πιάνο



Σάββατο 6 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



ΔΥΟ ΠΙΑΝΑ



Κοχάρ Καραγιάν



Πάνος Αδαμόπουλος



W. A. Mozart, S. Rachmaninoff, J. Brahms, D. Milhaud,

A. Piazzolla, κ.α.



Δευτέρα 8 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



Ελλάδα και Πάλι Ελλάδα



Η Ευγενία Συριώτη με τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου στο πιάνο, σε τραγούδια ελληνικά όλων των μεγάλων μας συνθετών. Τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε όλοι.



Τρίτη 9 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΥΡΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ



ΚΑΙ Η ΟΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Άριες, ντουέτα και κουαρτέτα/σκηνές από όπερες των

G. Verdi, G. Puccini και G. Bizet



Άννα Κουζή, σοπράνο

Φωτεινή Αθανασάκη, μέτζο σοπράνο

Χρήστος Δεληζώνας, τενόρος

Νικόλας Καραγκιαούρης, βαρύτονος

Πάνος Λουμάκης, πιάνο



Επίσης θα κάνουν σύντομες ομιλίες για την όπερα (ή εμφανίσεις έκπληξη) οι διακεκριμένοι σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Λυδία Αγγελοπούλου, Ειρήνη Καράγιαννη, Αλεξάνδρα Ματθαιουδάκη, Μαρία Μητσοπούλου, Χρίστίνα Πουλίτση, Αντώνης Κορωναίος, Σταμάτης Μπερής κ.α.



Πέμπτη 11 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



ΡΕΣΙΤΑΛ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ



Παντελής Λυκούδης



Στο πιάνο ο Παναγιώτης Γιαννακάκης



C. Debussy, E. Schulhoff, P. Creston, N. Paganini,

G. Bryars, A. Piazzolla.



Παρασκευή 12 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



ΗΧΟΙ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ



Χριστόφορος Φλυτζάνης, κιθάρα

Ηρώ Στεργίου, πιάνο



N. Koshkin, S. Rachmaninoff, C. Debussy, H. Villa Lobos



Σάββατο 13 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΕΣ



ΓΙΑ ΣΟΛΟ, 4 ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ 2 ΠΙΑΝΑ



Θεόδωρος Ιωσιφίδης



Χριστίνα Παντελή



F. Chopin, F. Schubert, W.A. Mozart, A. Skriabin.



Τρίτη 16 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



Ταξιδιωτικον II



Mε το ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΝ II ο δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας Mάνος Αβαράκης και η συνθέτρια-πιανίστα Σοφία Καμαγιάννη κάνουν ένα πολυδιάστατο μουσικό ταξίδι (μεταξύ άλλων με έργα Händel, Satie, Schubert, Mozart, Ravel, Xατζιδάκι, Καμαγιάννη, αλλά και αυτοσχεδιασμούς πάνω σε γνωστές μελωδίες) δημιουργώντας με τη φυσαρμόνικα τις φλογέρες μπαρόκ, το πιάνο, αλλά και τη χρήση της τεχνολογίας, μια ιδιαίτερη μουσική ατμόσφαιρα.



Παρασκευή 19 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ



Παρασκευή Ράτη



D. Scarlatti, J.S. Bach, L.v Beethoven, F. Schubert,

D. Shostakovich, R. Schumann



Συμμετέχει ο διακεκριμένος πιανίστας Πάνος Λουμάκης



Σάββατο 20 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ…



Ένα ταξίδι συντροφιά με ένα πιάνο, ένα βιολί και την φωνή στα μύχια μονοπάτια της ύπαρξης... Το όνειρο της Ερωτευμένης Ψυχής, η διαδρομή της και η σχέση της με την απώλεια του ονείρου. Σ’ όλα τα χρόνια, σε όλες τις εποχές του ανθρώπου, η απώλεια του Έρωτα θρηνούνταν, είτε με εσωτερικότητα και καρτερικότητα, όπως στην περίφημη άρια του A. Vivaldi "Sposa son disprezzata", ή ακόμα και με το εκούσιο άφημα του ανθρώπου στο θάνατο, κάνοντας έτσι την απώλεια ολοκληρωτική, όπως στον συγκλονιστικό θρήνο της Dido "When Ι am laid in earth". Το μοναδικό ταξίδι του Έρωτα που παραμένει μαγικό ακόμα και με τις απώλειές του...



Μαρίνα Βουλογιάννη, υψίφωνος

Καλλιόπη Μυλαράκη, βιολί

Ειρήνη Μαύρου, πιάνο



Δευτέρα 22 Μαΐου - 8.30 μ.μ.



ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ



Κάτια Ρομποπούλου



J. S. Bach, W.A. Mozart, L. v. Beethoven, F. Chopin,



P. Desmond, Μ. Χατζιδάκις.



Τρίτη 23 Μαΐου -8.30 μ.μ.



ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ



Σβετλάνα Καρπούνκινα



L.v. Beethoven, J. Brahms, F. Chopin